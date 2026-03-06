Arcángel sorprendió con un guiño a River antes de sus shows en Argentina
El reconocido artista puertorriqueño habló sobre su visita al país y dejó una frase que rápidamente llamó la atención de los hinchas del club de Núñez.
El cantante puertorriqueño Arcángel generó repercusión entre los fanáticos del fútbol argentino luego de lanzar un comentario que muchos interpretaron como un guiño directo a Club Atlético River Plate.
Durante una transmisión en vivo en redes sociales, el referente del género urbano habló sobre su próxima visita a la Argentina y dejó una frase que no pasó desapercibida para los hinchas. En ese contexto, deslizó que en el país podría salir al escenario con “una camisa de River”, lo que rápidamente se viralizó entre los seguidores del club de Núñez.
El comentario se dio mientras el artista respondía preguntas de sus fans sobre su agenda y sus shows en Sudamérica. Aunque no aclaró si es simpatizante del equipo argentino, la mención alcanzó para que en redes sociales muchos usuarios lo interpretaran como un gesto de cercanía con River.
La reacción no tardó en llegar: en distintas plataformas, fanáticos del club celebraron la posibilidad de que el cantante utilice la camiseta del equipo en alguno de sus recitales en el país.
Arcángel es una de las figuras más reconocidas del reggaetón y del trap latino, con una carrera que comenzó a mediados de la década del 2000 y que incluye numerosos éxitos dentro de la música urbana.
Por ahora no hay confirmación de que efectivamente vaya a presentarse con la camiseta del club, pero la frase bastó para instalar el tema entre los hinchas y sumar expectativa de cara a su llegada a la Argentina.
