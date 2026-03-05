Qué va a pasar con River tras su comunicado sobre la AFA
El "Millonario" publicó un comunicado crítico, para anunciar que dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA.
En un marzo de 2026 marcado por la parálisis del fútbol argentino debido a la persecución del Gobierno, River sorprendió con un comunicado oficial emitido este jueves, en el que anunció su retiro de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA, denunciando una falta de transparencia sistemática en la toma de decisiones del organismo que conduce el destino de la Liga Profesional.
Con la actividad suspendida para el fin de semana del 6, 7 y 8 de marzo por medidas de fuerza, River marcó una distancia operativa con la gestión de la calle Viamonte. El "Millonario" fue tajante al señalar que no participará de los encuentros hasta que se garanticen mecanismos democráticos y previsibles en la conducción del fútbol nacional.
En el texto difundido, la dirigencia de River sostuvo que el futuro del fútbol local debe debatirse mediante procedimientos claros, con temas previamente establecidos en el orden del día y sometidos a votación real de sus miembros.
Según el club, la dinámica actual dista mucho de ser profesional: "En varias oportunidades la dinámica observada no reflejó esos mecanismos", denunció la institución, dejando en claro que no avalarán procesos que consideran poco transparentes.
Qué consecuencias puede tener el anuncio de River sobre la AFA
El club dejará de participar de las reuniones de Comité Ejecutivo, por lo que perderá toda su representatividad en la AFA. Su salida deja un vacío de poder y legitimidad en las reuniones de la calle Viamonte.
El gran interrogante ahora es si otros clubes de peso, como Talleres de Córdoba o incluso Estudiantes de LP, se sumarán a esta postura de "silla vacía" en la AFA.
De momento, desde la casa madre del fútbol argentino no hubo repercusiones o respuestas por parte de los principales referentes. Seguramente con el correr de los días habrá novades.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario