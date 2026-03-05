Qué va a pasar con River tras su comunicado sobre la AFA

Qué consecuencias puede tener el anuncio de River sobre la AFA

El club dejará de participar de las reuniones de Comité Ejecutivo, por lo que perderá toda su representatividad en la AFA. Su salida deja un vacío de poder y legitimidad en las reuniones de la calle Viamonte.

El gran interrogante ahora es si otros clubes de peso, como Talleres de Córdoba o incluso Estudiantes de LP, se sumarán a esta postura de "silla vacía" en la AFA.

De momento, desde la casa madre del fútbol argentino no hubo repercusiones o respuestas por parte de los principales referentes. Seguramente con el correr de los días habrá novades.