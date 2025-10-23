El descargo de Facundo Bagnis tras su suspensión por doping en el US Open

bagnis

“Desde el primer momento estoy colaborando con la ITIA de manera total y transparente, para aclarar todo lo antes posible. Además, decidí aceptar voluntariamente la suspensión provisoria, con el fin de dedicar toda mi atención a este proceso y demostrar que no tengo nada que esconder. Quiero dejar en claro que, nunca tomaría conscientemente algo prohibido, por eso tengo plena confianza en mi inocencia y en que la verdad va a salir a la luz, con un desenlace justo”, se defendió.

“Con un equipo de médico toxicólogo y abogados que trabajan conmigo, sospechamos de contaminación cruzada y pronto llegaremos a que se sepa la verdad, hoy es nuestro primer objetivo. Agradezco de corazón a todos los que me acompañan desde el primer momento y confían en mi integridad”, concluyó el comunicado que recibió el rápido respaldo de otros jugadores argentinos en el circuito como Pedro Cachin, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry o Facundo Mena.