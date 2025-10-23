Nicolás Varrone dará el salto a la Fórmula 2 en 2026: correrá para Van Amersfoort Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Formula2/status/1981391030927667696&partner=&hide_thread=false BREAKING: Nicolás Varrone joins the F2 grid for 2026



The Argentinian driver is set to contest his rookie season with @VARmotorsport

El calendario de la F2 comprenderá 14 fines de semana de carrera, con un total de 28 competencias distribuidas entre pruebas Sprint y Feature Race, y culminará en Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre. Varrone trabajará durante la pretemporada con el equipo y participará también de los test de postemporada a fines de 2025.

Su entorno logró asegurar el presupuesto necesario gracias al apoyo de sponsors que lo acompañan desde sus inicios. Además, el argentino compartirá pista con nombres importantes como Colton Herta, piloto de reserva de Cadillac que correrá con Hitech TGR, lo que le dará aún mayor visibilidad dentro del paddock.

El ascenso de Nico Varrone representa una nueva esperanza para el automovilismo argentino, que vuelve a proyectar talento en el plano internacional. Con su llegada a la F2, la bandera celeste y blanca volverá a flamear en la categoría que más pilotos ha llevado a la elite de la Fórmula 1 en la última década.