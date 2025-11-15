El desconsolado llanto de hinchas y jugadores de Godoy Cruz tras descender luego de 17 años en Primera
Tras igualar 1-1 con Deportivo Riestra, el Tomba se despidió de Primera División y pasará su 2026 en la B Nacional.
Este sábado, Godoy Cruz afrontó un momento de absoluta tristeza: tras igualar 1-1 con Deportivo Riestra, descendió a la Primera B Nacional, luego de pasar más de 17 años en la primera categoría del fútbol argentino. La desolación en el Estadio Feliciano Gambarte fue total: hinchas y jugadores lloraban desconsoladamente por el fatal desenlace.
Cabe señalar que, a los 19 minutos de iniciado el duelo por la fecha 16 del Torneo Clausura, Benegas abrió el marcador a favor del Malevo, pero tres minutos más tarde llegó Andino para darle esperanzas al Tomba. Lamentablemente para los mendocinos, nunca llegó el gol de la diferencia y, al finalizar en empate, los números no dieron.
De esta manera, el conjunto dirigido por Omar Asad deberá pasar su 2026 en la segunda categoría, esperando hacer una buena campaña que le permita volver lo antes posible.
Así fue el descenso de Godoy Cruz en 2008
El anterior descenso de Godoy Cruz a la Primera B Nacional ocurrió a mediados del año 2008, apenas dos años después de haber logrado su histórico primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. A diferencia del reciente descenso por tabla anual, la caída de 2008 se dio a través de la instancia de Promoción, un formato que enfrentaba a un equipo de Primera División con uno de la B Nacional.
En esa oportunidad, el Tomba debió enfrentar a Huracán, que había terminado en el tercer puesto de la Primera B Nacional de esa temporada. Godoy Cruz había finalizado en la posición 18° de la tabla de promedios, lo que lo obligó a jugar la Promoción para mantener la categoría.
El duelo de ida se jugó en Parque Patricios, y Huracán ganó 2-0. Luego, el partido de vuelta se disputó en Mendoza y el resultado fue una derrota para el local por 2-3. El marcador global de 5-2 a favor de Huracán selló el destino de Godoy Cruz, que no pudo sostenerse en Primera y regresó a la segunda categoría del fútbol argentino tras una estadía muy breve.
El rápido regreso (2008)
La buena noticia para el hincha del Tomba fue que su paso por la B Nacional fue fugaz. El equipo mendocino logró su ascenso inmediato en la temporada 2007/2008 (la que terminó a mediados de 2008, poco después del descenso).
Consiguió el subcampeonato del torneo y regresó a Primera, comenzando un período que duró hasta este sábado 15 de noviembre de 2025.
