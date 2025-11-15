El desconsolado llanto de hinchas y jugadores de Godoy Cruz tras descender luego de 17 años en Primera

El duelo de ida se jugó en Parque Patricios, y Huracán ganó 2-0. Luego, el partido de vuelta se disputó en Mendoza y el resultado fue una derrota para el local por 2-3. El marcador global de 5-2 a favor de Huracán selló el destino de Godoy Cruz, que no pudo sostenerse en Primera y regresó a la segunda categoría del fútbol argentino tras una estadía muy breve.

El rápido regreso (2008)

La buena noticia para el hincha del Tomba fue que su paso por la B Nacional fue fugaz. El equipo mendocino logró su ascenso inmediato en la temporada 2007/2008 (la que terminó a mediados de 2008, poco después del descenso).

Consiguió el subcampeonato del torneo y regresó a Primera, comenzando un período que duró hasta este sábado 15 de noviembre de 2025.

godoy cruz (2)