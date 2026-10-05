El descuido de Facundo Medina que terminó con el Dibu Martínez bailando para las redes

Las redes sociales se transformaron en una ventana para conocer algunos momentos que habitualmente quedan fuera de las transmisiones y de las conferencias de prensa. En este caso, el descuido de Medina permitió que el arquero encontrara una oportunidad para hacer una broma que rápidamente trascendió el gimnasio de la concentración.

Dibu Martínez, uno de los protagonistas del grupo

El arquero del Chelsea suele ocupar un lugar destacado en los momentos de mayor descontracturación del plantel. Su personalidad y sus habituales ocurrencias lo convirtieron en uno de los futbolistas que más contenido genera fuera de la cancha.

Con la despedida de Lionel Messi a la vuelta de la esquina, la Scaloneta encontró en Dibu a uno de sus referentes más importantes. En esta oportunidad, el destinatario de una de sus bromas fue Medina, uno de los defensores que forma parte del recambio de un seleccionado que levantó cuanto título le pusieron en frente.

El episodio no tuvo mayor trascendencia que la anécdota y quedó rápidamente asociado al buen humor que caracteriza muchas de las concentraciones de la Albiceleste. El celular olvidado por el defensor terminó siendo la herramienta perfecta para que el querido guardameta dejara registrado su improvisado baile.