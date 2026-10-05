El descuido de Facundo Medina que terminó con el Dibu Martínez bailando para las redes
El defensor de la Selección Argentina dejó su teléfono en el gimnasio de la concentración y el arquero no desaprovechó el descuido.
El buen clima dentro de la Selección Argentina volvió a quedar reflejado en las redes sociales. Esta vez, los protagonistas fueron Emiliano “Dibu” Martínez y Facundo Medina, quienes protagonizaron una divertida situación durante la concentración de la Albiceleste.
El defensor dejó su teléfono celular en el gimnasio y el arquero encontró el aparato. Lejos de simplemente devolvérselo, el campeón del mundo decidió aprovechar el momento para realizar una de sus clásicas bromas y se grabó bailando con el teléfono de su compañero.
La escena rápidamente llamó la atención y terminó circulando por las redes sociales, donde los usuarios volvieron a destacar la buena onda que existe dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni.
Facundo Medina se olvidó el celular en el gimnasio
Todo comenzó con un descuido de Medina, quien dejó su celular en uno de los espacios utilizados por los jugadores durante los entrenamientos de la Selección Argentina. El teléfono quedó momentáneamente sin supervisión y fue encontrado por el Dibu.
El arquero, conocido por su personalidad extrovertida y por protagonizar habitualmente momentos descontracturados junto a sus compañeros, no dudó en aprovechar la situación. En lugar de limitarse a guardar el teléfono o avisarle inmediatamente a Medina, el arquero comenzó a grabarse con el dispositivo.
Las redes sociales se transformaron en una ventana para conocer algunos momentos que habitualmente quedan fuera de las transmisiones y de las conferencias de prensa. En este caso, el descuido de Medina permitió que el arquero encontrara una oportunidad para hacer una broma que rápidamente trascendió el gimnasio de la concentración.
Dibu Martínez, uno de los protagonistas del grupo
El arquero del Chelsea suele ocupar un lugar destacado en los momentos de mayor descontracturación del plantel. Su personalidad y sus habituales ocurrencias lo convirtieron en uno de los futbolistas que más contenido genera fuera de la cancha.
Con la despedida de Lionel Messi a la vuelta de la esquina, la Scaloneta encontró en Dibu a uno de sus referentes más importantes. En esta oportunidad, el destinatario de una de sus bromas fue Medina, uno de los defensores que forma parte del recambio de un seleccionado que levantó cuanto título le pusieron en frente.
El episodio no tuvo mayor trascendencia que la anécdota y quedó rápidamente asociado al buen humor que caracteriza muchas de las concentraciones de la Albiceleste. El celular olvidado por el defensor terminó siendo la herramienta perfecta para que el querido guardameta dejara registrado su improvisado baile.
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