Furor por Franco Colapinto en Las Vegas: mostraron un muñeco gigante con su figura y se volvió viral
El piloto argentino inició este jueves por la noche su actividad en el Gran Premio de Las Vegas con las prácticas libres y una divertida curiosidad.
La expectativa por la participación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 dejó una curiosa postal en la previa de la actividad en pista: un muñeco gigante en primera plana y que luego se convirtió en viral.
Durante la transmisión oficial, antes del inicio de la primera tanda de entrenamientos libres (P1) —que sufrió algunas demoras a raíz de las lluvias en el circuito callejero—, las cámaras enfocaron una llamativa figura gigante estilo Lego inspirada en el piloto argentino.
La escultura llamó de inmediato la atención de los fanáticos y de los comentaristas de la máxima categoría al mostrarse vestida con el característico uniforme de Alpine, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados antes de que los monoplazas salieran a rodar.
El detalle del muñeco Lego de Franco Colapinto bajo la lluvia que hizo estallar las redes sociales
La escena sumó un nuevo capítulo que rápidamente se trasladó al mundo digital. A raíz de las condiciones climáticas que retrasaron el comienzo de la acción en Las Vegas, comenzó a circular y viralizarse en redes sociales una fotografía del mismo muñeco gigante de Colapinto al que le habían colocado un paraguas para resguardarlo de la lluvia.
La imagen despertó todo tipo de reacciones y mensajes de humor entre los seguidores argentinos y fanáticos de la Fórmula 1, consolidando una vez más el fenómeno de popularidad que acompaña al corredor en cada fecha del calendario internacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario