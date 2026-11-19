¿CUÁNTOS QUIEREN TENER ESE LEGO GIGANTE DE COLAPINTO EN CASA?



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El detalle del muñeco Lego de Franco Colapinto bajo la lluvia que hizo estallar las redes sociales

La escena sumó un nuevo capítulo que rápidamente se trasladó al mundo digital. A raíz de las condiciones climáticas que retrasaron el comienzo de la acción en Las Vegas, comenzó a circular y viralizarse en redes sociales una fotografía del mismo muñeco gigante de Colapinto al que le habían colocado un paraguas para resguardarlo de la lluvia.