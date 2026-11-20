Más allá de la gloria deportiva de volver a conquistar un título internacional, Boca afrontará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro con un fuerte incentivo financiero en juego. El "Xeneize" ya se aseguró un piso de 5.725.000 dólares y tendrá la oportunidad de elevar considerablemente ese monto si logra dar la vuelta olímpica este sábado en Barranquilla.