La millonaria cifra que ya ganó Boca en la Copa Sudamericana y cuánto cobrará si es campeón
El "Xeneize" ya aseguró una importante cifra en dólares en la Copa Sudamericana, que puede superar si vence a Atlético Mineiro en la final de Barranquilla.
Más allá de la gloria deportiva de volver a conquistar un título internacional, Boca afrontará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro con un fuerte incentivo financiero en juego. El "Xeneize" ya se aseguró un piso de 5.725.000 dólares y tendrá la oportunidad de elevar considerablemente ese monto si logra dar la vuelta olímpica este sábado en Barranquilla.
Los ingresos acumulados hasta el momento combinan los premios otorgados por la CONMEBOL por cada instancia superada junto con los bonos adicionales por partido ganado.
En el encuentro decisivo, la diferencia económica entre salir campeón o quedarse en la puerta es sustancial: levantar el trofeo otorga 10 millones de dólares, mientras que el subcampeonato garantiza 2.500.000 dólares.
El detalle de los premios que ya acumula Boca en el torneo
Para alcanzar los 5.725.000 dólares que ya tiene asegurados en sus arcas, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena fue sumando recompensas a lo largo de cada fase disputada:
-
Premios por avanzar de ronda: recibió 500.000 dólares tras dejar en el camino a O’Higgins, 600.000 por eliminar a Deportivo Recoleta, 700.000 por acceder a los cuartos de final y 800.000 luego de superar a San Pablo para meterse en semifinales.
Bonos por mérito deportivo (victorias): la CONMEBOL abona 125.000 dólares por cada triunfo conseguido. Boca acumuló cinco victorias en su camino (una ante O’Higgins, dos frente a Deportivo Recoleta, una contra San Pablo y la restante en la revancha ante Vasco da Gama), lo que representa otros 625.000 dólares.
Piso por ser finalista: la clasificación al partido definitorio le asegura de base los 2.500.000 dólares correspondientes al segundo puesto.
Cuánto dinero puede ganar Boca si es campeón de la Copa Sudamericana
Si el Xeneize logra imponerse ante Atlético Mineiro en Barranquilla, reemplazará el premio de subcampeón por los 10 millones de dólares destinados al campeón, lo que elevará su recaudación total en esta edición de la Copa Sudamericana a 13.225.000 dólares.
Además, en caso de sumar también el incentivo adicional por ganar el encuentro final, la cifra máxima posible ascendería a 13.350.000 dólares, coronando su campaña con un impacto económico de primer nivel.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario