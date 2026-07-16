El desesperado pedido de Speed a Lamine Yamal antes de la final con Argentina

Sin embargo, el triunfo del equipo de Lionel Scaloni alteró por completo sus expectativas. Consumada la clasificación albiceleste, Speed exteriorizó su preocupación por la posibilidad de que Messi agregue una nueva estrella a un palmarés ya de por sí inconmensurable.

"Sálvame, Lamine. Sálvame del desastre. Si Messi gana la Copa del Mundo otra vez, no sé qué podré decir como fan de Ronaldo", expresó, en una declaración que rápidamente adquirió una notable viralidad y generó miles de reacciones entre simpatizantes de ambos futbolistas.

No es la primera vez que el streamer queda en el centro de las conversaciones futboleras. A lo largo del Mundial, numerosos usuarios comenzaron a adjudicarle el mote de "mufa", una denominación popular en Argentina para describir a quien parece atraer resultados adversos para los equipos o deportistas que apoya.

Con Inglaterra ya eliminada, esa superstición volvió a instalarse en las plataformas digitales y ahora muchos observan con curiosidad si el respaldo de Speed a España terminará convirtiéndose en un nuevo episodio de esa llamativa secuencia.