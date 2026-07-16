El desesperado pedido de Speed a Lamine Yamal antes de la final con Argentina
El streamer estadounidense volvió a dejar en evidencia su fanatismo por Cristiano Ronaldo y le envió un mensaje al joven español con un objetivo claro.
La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también se vive con intensidad fuera de la cancha. En las últimas horas, el reconocido streamer estadounidense IShowSpeed, una de las figuras más convocantes del universo digital, protagonizó un nuevo episodio de su ya conocida rivalidad futbolera con Lionel Messi al dedicarle un llamativo mensaje a Lamine Yamal.
El influencer, cuya devoción por Cristiano Ronaldo es un rasgo constitutivo de su personaje público, utilizó una transmisión en vivo para dirigirse directamente al delantero español, a quien considera una de las principales esperanzas de la "Roja" para evitar que la Selección argentina consiga el bicampeonato mundial.
"Solo nos queda esperar que España cumpla, hermano. Lamine, este mensaje es para ti... ¡Concéntrate!", lanzó Speed frente a millones de seguidores, con un tono entre la súplica y la ansiedad. Acto seguido, insistió: "Por favor, Lamine".
La exhortación no terminó allí. El creador de contenido profundizó su pedido y apeló a otra frase que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. "No juegues, Lamine, solo ve, solo gana", manifestó, en una expresión coloquial que buscó transmitir la necesidad de mantenerse enfocado en el partido más importante del torneo.
El temor de Speed a otro título de Messi
El mensaje del streamer no fue casual. Horas antes había presenciado la semifinal entre Argentina e Inglaterra desde las tribunas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde alentó al conjunto británico vestido con su camiseta y con el rostro pintado con los colores de la bandera inglesa.
Sin embargo, el triunfo del equipo de Lionel Scaloni alteró por completo sus expectativas. Consumada la clasificación albiceleste, Speed exteriorizó su preocupación por la posibilidad de que Messi agregue una nueva estrella a un palmarés ya de por sí inconmensurable.
"Sálvame, Lamine. Sálvame del desastre. Si Messi gana la Copa del Mundo otra vez, no sé qué podré decir como fan de Ronaldo", expresó, en una declaración que rápidamente adquirió una notable viralidad y generó miles de reacciones entre simpatizantes de ambos futbolistas.
No es la primera vez que el streamer queda en el centro de las conversaciones futboleras. A lo largo del Mundial, numerosos usuarios comenzaron a adjudicarle el mote de "mufa", una denominación popular en Argentina para describir a quien parece atraer resultados adversos para los equipos o deportistas que apoya.
Con Inglaterra ya eliminada, esa superstición volvió a instalarse en las plataformas digitales y ahora muchos observan con curiosidad si el respaldo de Speed a España terminará convirtiéndose en un nuevo episodio de esa llamativa secuencia.
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