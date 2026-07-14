Maxi López se enfrentó con Speed en la previa del partido contra Inglaterra

El descargo de Maxi López y una advertencia con tono de tribuna

La actitud del creador de contenidos no pasó desapercibida para los integrantes de la delegación de prensa argentina. Durante la cobertura posterior al triunfo, el exjugador de River Plate y el Barcelona se refirió al asunto con vehemencia. A través de la pantalla de Telefe, el actual corresponsal decidió enviarle un mensaje directo y sin filtros al influencer, advirtiéndole sobre las consecuencias de volver a utilizar la indumentaria oficial del combinado sudamericano.

“Vigilante, escuchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar anoche”, disparó López mirando fijamente a la cámara de televisión. Acto seguido, el exdeportista continuó con su descargo, combinando el folklore característico del fútbol con un tono de advertencia que causó gracia en el piso. “Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo” , completó de manera risueña para descontracturar el momento.

De esta manera, el exdelantero se sumó al folclore de las redes sociales, donde miles de hinchas argentinos ya venían interactuando con el streamer en un tono similar de cara al crucial duelo que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium.