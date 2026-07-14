Maxi López se enfrentó con Speed en la previa del partido contra Inglaterra
A través de redes sociales, el ex futbolista amenazó al streamer por querer mufar a la Selección Argentina tras su aparición con la camiseta.
El pase de la Selección nacional a las semifinales de la Copa del Mundo sigue generando repercusiones de todo tipo en el ecosistema digital. El enfrentamiento entre Argentina vs. Suiza en cuartos de final, que terminó en un 3-1 y la clasificación de la Selección argentina a semifinales, dejó varias escenas virales en el mundo de las redes sociales.
Entre las tantas postales que dejó la jornada, una de las más comentadas en las plataformas fue el inesperado cruce entre el popular creador de contenido estadounidense IShowSpeed y el exdelantero Maxi López, quien se desempeña actualmente como corresponsal televisivo en el torneo.
La controversia se originó a partir de la particular estrategia que el influencer decidió poner en práctica durante el desarrollo del partido disputado por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni en los cuartos de final.
El joven generador de videos asistió al estadio con un objetivo muy claro, directamente vinculado a la reputación que le adjudicaron los usuarios. De acuerdo con las tendencias de las redes, los hinchas consideraban al comunicador como un factor de mala suerte para los equipos que apoyaba.
Consciente de esta situación, el creador de contenido presenció el cotejo luciendo la camiseta albiceleste con la intención de perjudicar al equipo. Su plan consistía en usar esa supuesta influencia negativa para que Suiza lograra avanzar a la siguiente ronda, algo que finalmente no ocurrió. Lejos de darse por vencido tras la victoria de la Scaloneta, el streamer anunció que asistirá al próximo compromiso de semifinales frente a Inglaterra, donde planea vestir los colores del conjunto británico para inclinar la balanza.
El descargo de Maxi López y una advertencia con tono de tribuna
La actitud del creador de contenidos no pasó desapercibida para los integrantes de la delegación de prensa argentina. Durante la cobertura posterior al triunfo, el exjugador de River Plate y el Barcelona se refirió al asunto con vehemencia. A través de la pantalla de Telefe, el actual corresponsal decidió enviarle un mensaje directo y sin filtros al influencer, advirtiéndole sobre las consecuencias de volver a utilizar la indumentaria oficial del combinado sudamericano.
“Vigilante, escuchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar anoche”, disparó López mirando fijamente a la cámara de televisión. Acto seguido, el exdeportista continuó con su descargo, combinando el folklore característico del fútbol con un tono de advertencia que causó gracia en el piso. “Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo” , completó de manera risueña para descontracturar el momento.
De esta manera, el exdelantero se sumó al folclore de las redes sociales, donde miles de hinchas argentinos ya venían interactuando con el streamer en un tono similar de cara al crucial duelo que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium.
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