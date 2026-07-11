La contundente decisión de Speed en el partido de la Selección Argentina ante Suiza tras ser tratado de "mufa"
El streamer asistió al partido y sorprendió al dejar de lado la estrategia que había adoptado tras convertirse en protagonista de una curiosa teoría.
El cruce entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 también tuvo un protagonista fuera del campo de juego. Se trata de Speed, uno de los streamers más populares del mundo, que volvió a captar todas las miradas con su presencia en las tribunas.
Desde el comienzo del torneo, el influencer había quedado envuelto en una divertida teoría creada por los usuarios en las redes sociales. Cada vez que asistía a un partido con la camiseta de un seleccionado, ese equipo terminaba perdiendo, motivo por el que muchos comenzaron a señalarlo como una supuesta "mufa".
Con el correr de la competencia, Speed optó por cambiar de estrategia para evitar alimentar esa fama. En los octavos de final empezó a utilizar camisetas divididas con los colores de ambos equipos, una fórmula que también repitió durante el Fan Fest de Kansas City en la previa del encuentro entre Inglaterra y Noruega.
La reacción de Speed que se volvió viral
Sin embargo, para el compromiso entre Argentina y Suiza el streamer sorprendió a todos al aparecer con la camiseta oficial de la Albiceleste, dejando de lado la particular cábala que había implementado durante los últimos partidos.
Antes del inicio del encuentro, incluso se tomó con humor la situación y bromeó sobre la supuesta maldición, alentando irónicamente por una victoria del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Ya con el partido en marcha, las cámaras captaron la reacción de Speed cuando Alexis Mac Allister abrió el marcador para la Selección Argentina. El influencer no podía creer que, por primera vez en el torneo, su famosa "mufa" parecía no estar funcionando, una escena que rápidamente se viralizó y desató todo tipo de comentarios y memes en las redes sociales, ya que muchos argentinos se molestan por sus actitudes.
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