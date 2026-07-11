La contundente decisión de Speed en el partido de la Selección Argentina ante Suiza tras ser tratado de "mufa"

Ya con el partido en marcha, las cámaras captaron la reacción de Speed cuando Alexis Mac Allister abrió el marcador para la Selección Argentina. El influencer no podía creer que, por primera vez en el torneo, su famosa "mufa" parecía no estar funcionando, una escena que rápidamente se viralizó y desató todo tipo de comentarios y memes en las redes sociales, ya que muchos argentinos se molestan por sus actitudes.

Voy a quemar la PIEDRA de tu locura, así no hay amargura y se va el dolorpic.twitter.com/YW4R2AlovC — minutouno (@minutounocom) July 12, 2026