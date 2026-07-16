La bandera de Malvinas que emocionó a la Selección Argentina: cómo apareció en el festejo

Más allá de ese episodio, el lateral también expresó toda su felicidad por haber alcanzado una nueva final mundialista junto a la Selección. "Es algo increíble. Uno siempre sueña con jugar estos partidos. Ganar y llegar a la final es algo único", manifestó el defensor, todavía emocionado por la clasificación.

Además, destacó el momento que atraviesa el equipo dirigido por Lionel Scaloni y el compromiso colectivo que caracteriza al grupo desde hace varios años. "Este equipo siempre viene demostrando cosas buenas. Estoy contento con el grupo", afirmó.

Montiel también hizo referencia a la intensidad que tuvo el encuentro frente a Inglaterra, uno de los partidos más exigentes que afrontó la Albiceleste durante el campeonato. "Sí, fue muy picante. En el banco se sufre un poco más, pero por suerte pudimos ganar", concluyó.