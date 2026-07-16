La bandera de Malvinas que emocionó a la Selección Argentina: cómo apareció en el festejo
Gonzalo Montiel explicó cómo llegó al campo de juego, mientras que un detalle revelado durante la transmisión ayudó a reconstruir el origen de la histórica postal.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó múltiples imágenes que rápidamente se volvieron icónicas. Además de la emoción por la remontada frente a Inglaterra y el desahogo de los futbolistas tras el pitazo final, hubo una escena que trascendió lo deportivo y generó repercusión en distintos países: varios integrantes del plantel celebraron con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas".
La fotografía se viralizó en cuestión de minutos y fue una de las postales más comentadas de la jornada. El contexto no pasó inadvertido. Argentina acababa de eliminar justamente a Inglaterra en una semifinal mundialista, reavivando una rivalidad histórica que excede ampliamente al fútbol y que mantiene un profundo significado para ambos países.
Los jugadores colocaron la bandera en el césped y luego posaron junto a ella durante los festejos con los hinchas argentinos que colmaron una de las cabeceras del estadio. La escena fue registrada por fotógrafos de distintos medios internacionales y rápidamente comenzó a circular por redes sociales y portales de todo el mundo.
Gonzalo Montiel reveló de dónde salió la bandera de Malvinas en el festejo de Argentina
Finalizado el encuentro, Gonzalo Montiel fue consultado sobre el origen de esa bandera y aclaró que el plantel no la había preparado previamente para la celebración. "Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento", explicó el lateral, quien dejó en claro que el elemento apareció sobre el campo una vez concluido el partido y que simplemente fue utilizado por los futbolistas durante los festejos.
Las declaraciones del defensor cobraron aún mayor relevancia después de que surgieran diferentes versiones acerca de cómo había ingresado la bandera al estadio, teniendo en cuenta las restricciones habituales que existen en este tipo de competencias internacionales. Ese tipo de banderas no estaba permitido dentro del estadio, motivo por el cual inicialmente existía incertidumbre respecto de cómo había llegado hasta el césped.
Más allá de ese episodio, el lateral también expresó toda su felicidad por haber alcanzado una nueva final mundialista junto a la Selección. "Es algo increíble. Uno siempre sueña con jugar estos partidos. Ganar y llegar a la final es algo único", manifestó el defensor, todavía emocionado por la clasificación.
Además, destacó el momento que atraviesa el equipo dirigido por Lionel Scaloni y el compromiso colectivo que caracteriza al grupo desde hace varios años. "Este equipo siempre viene demostrando cosas buenas. Estoy contento con el grupo", afirmó.
Montiel también hizo referencia a la intensidad que tuvo el encuentro frente a Inglaterra, uno de los partidos más exigentes que afrontó la Albiceleste durante el campeonato. "Sí, fue muy picante. En el banco se sufre un poco más, pero por suerte pudimos ganar", concluyó.
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