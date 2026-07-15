Speed redobló la apuesta y sorprendió con un llamativo gesto en la previa de Argentina vs. Inglaterra
El streamer apareció con la espalda pintada con los colores ingleses y dejó en claro cuál será su apoyo en uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.
La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ya comenzó y Speed volvió a quedar en el centro de la escena. Luego de protagonizar distintos episodios virales a lo largo del torneo, el creador de contenido estadounidense sorprendió este miércoles con una llamativa publicación en sus redes sociales.
En las imágenes compartidas por el influencer se lo puede ver con la espalda completamente pintada con la bandera de Inglaterra, una puesta en escena con la que dejó en evidencia cuál será su apoyo para el partido que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.
La publicación no tardó en recorrer las redes sociales y generó una catarata de comentarios entre los fanáticos del fútbol. Mientras algunos celebraron el gesto del streamer, otros recordaron los cruces que protagonizó con hinchas argentinos durante las últimas jornadas del certamen.
Un nuevo capítulo en su historia con los argentinos
No es la primera vez que Speed queda envuelto en la previa de un partido de la Selección Argentina. Días atrás, el influencer había generado una fuerte repercusión al aparecer con la camiseta de Egipto antes del cruce por los octavos de final, situación que provocó silbidos, burlas y numerosos comentarios por parte de los simpatizantes argentinos.
Aquella secuencia rápidamente se volvió viral y multiplicó su exposición durante el Mundial. Ahora, con la bandera inglesa pintada sobre su espalda, el streamer volvió a captar la atención a pocas horas de uno de los partidos con mayor carga histórica del torneo.
La publicación volvió a instalar su nombre entre las principales tendencias y alimentó el clima de expectativa que rodea al clásico entre Argentina e Inglaterra. Como ya ocurrió en otras oportunidades durante esta Copa del Mundo, cada aparición de IShowSpeed genera una enorme repercusión y divide opiniones entre los usuarios, que siguieron de cerca su nueva provocación antes del trascendental encuentro.
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