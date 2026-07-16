Franco Colapinto chicaneó a Speed tras la clasificación de Argentina: "Ponete la..."

La teoría que volvió a cobrar fuerza

Speed estuvo presente en el estadio para seguir la semifinal frente a Inglaterra y vivió el encuentro con la camiseta de los Tres Leones. Aunque en la previa fue visto cantando junto a los hinchas argentinos el clásico "el que no salta es un inglés", mantuvo la costumbre que repitió durante toda la Copa del Mundo: apoyar al rival del equipo dirigido por Lionel Scaloni.