Franco Colapinto chicaneó a Speed tras la clasificación de Argentina: "Ponete la..."
El piloto argentino aprovechó una publicación del streamer estadounidense para sumarse a la teoría del "mufa" que impulsan los hinchas.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una nueva historia que rápidamente se apoderó de las redes sociales. El protagonista volvió a ser Speed, el popular streamer estadounidense que, una vez más, apostó por el rival de la Albiceleste y terminó siendo blanco de las bromas de los fanáticos.
Quien no quiso quedarse afuera del fenómeno fue Franco Colapinto. El piloto argentino reaccionó a una publicación de Speed en Instagram y lanzó un comentario que rápidamente comenzó a circular por todas las plataformas. "Esoo! Ponete la de España el domingo, dalee!", escribió, haciendo referencia a la final que Argentina disputará frente al conjunto español.
El mensaje fue celebrado por miles de usuarios, que volvieron a instalar la teoría de que el influencer es el gran "mufa" del Mundial. En cuestión de minutos, la respuesta de Colapinto acumuló una enorme repercusión y se llenó de reacciones de hinchas argentinos.
La teoría que volvió a cobrar fuerza
Speed estuvo presente en el estadio para seguir la semifinal frente a Inglaterra y vivió el encuentro con la camiseta de los Tres Leones. Aunque en la previa fue visto cantando junto a los hinchas argentinos el clásico "el que no salta es un inglés", mantuvo la costumbre que repitió durante toda la Copa del Mundo: apoyar al rival del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Con el triunfo argentino por 2-1, los fanáticos volvieron a recordar que el creador de contenido también había respaldado anteriormente a Costa de Marfil, Cabo Verde, Brasil, Portugal y Egipto, selecciones que terminaron siendo eliminadas del torneo tras recibir su apoyo.
Ahora, con la gran final frente a España cada vez más cerca, los usuarios no tardaron en hacer un nuevo pedido en las redes sociales: que Speed vuelva a apoyar al rival de la Albiceleste. A esa divertida campaña se sumó Franco Colapinto con su comentario viral, alimentando una cábala que, hasta el momento, sigue dándole resultado a la Selección Argentina.
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