El desgarrador testimonio de una de las sobrinas de Ernesto Cherquis Bialo: "Me llamó para despedirse"

Los restos serán velados este sábado en la Legislatura porteña, confirmó su familia.

En la red social, Facebook, Marina ilustró su portada con un crespón negro y una foto en que se ve al periodista junto a su familia. "Te vamos a extrañar", le escribió.

“Descansa en paz. Nuestras charlas, nuestras bromas… Ojalá estés con mi viejo y festejen por San Lorenzo. Te quiero un montón. Gracias por siempre estar con nosotros. Inolvidable, maestro", se despidió

La enfermedad que lo sorprendió hace cerca de un año

Cherquis Bialo atravesó una situación de salud crítica durante la segunda mitad de 2025, luego que le detectaran una neumonía bilateral, tras una complicación en el cuadro respiratorio.

La falta de defensas provocó que su médula ósea dejara de funcionar. Según contó en primera persona el propio Cherquis. Y su organismo reaccionó con un feroz cuadro de leucemia.

Luego, el ex vocero de la AFA volvió a ser internado hace algunas semanas, aunque su cuadro ya era irreversible. Su esposa, Luisa lo acompañó en los últimos momentos.