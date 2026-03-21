El desgarrador testimonio de una de las sobrinas de Ernesto Cherquis Bialo: "Me llamó para despedirse"
El periodista que padecía leucemia murió este viernes a los 85 años. Sus restos serán velados en la Legislatura porteña.
La muerte del periodista Ernesto Cherquis Bialo, ocurrida este viernes 20 de marzo, conmociona al mundo del deporte. El exvocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había sido diagnosticado el año pasado con leucemia, pero su cuadro se complicó en las últimas horas mientras estaba internado en una clínica del barrio porteño de Núñez.
"Me llamó por teléfono y me dijo que nos quería mucho. Y que éramos como sus hijas para él. Su verdadera familia", contó Marina Cherquis una de sus sobrinas, en charla con el canal TN.
Marina y su hermana son hijas del hermano del periodista, Benjamín. La sobrina de Cherquis reveló que "la llamó telefónicamente por sorpresa" y que le notó que su voz era "tenue", según describió. "Hablábamos seguido. Cuando vi que era él en el teléfono lo atendí enseguida. Lo escuché con voz tenue, pausada. Creo que quería despedirse", confió Marina con dolor.
Ella, junto con su hermana, son hijas del hermano del periodista, Benjamín. Recordó que su tío “luchó muchísimo” contra la enfermedad. “En este último tiempo, se complicó aún más con otras cosas que fueron pasando. Él ya no quería sufrir”, aseguró.
Los restos serán velados este sábado en la Legislatura porteña, confirmó su familia.
En la red social, Facebook, Marina ilustró su portada con un crespón negro y una foto en que se ve al periodista junto a su familia. "Te vamos a extrañar", le escribió.
“Descansa en paz. Nuestras charlas, nuestras bromas… Ojalá estés con mi viejo y festejen por San Lorenzo. Te quiero un montón. Gracias por siempre estar con nosotros. Inolvidable, maestro", se despidió
La enfermedad que lo sorprendió hace cerca de un año
Cherquis Bialo atravesó una situación de salud crítica durante la segunda mitad de 2025, luego que le detectaran una neumonía bilateral, tras una complicación en el cuadro respiratorio.
La falta de defensas provocó que su médula ósea dejara de funcionar. Según contó en primera persona el propio Cherquis. Y su organismo reaccionó con un feroz cuadro de leucemia.
Luego, el ex vocero de la AFA volvió a ser internado hace algunas semanas, aunque su cuadro ya era irreversible. Su esposa, Luisa lo acompañó en los últimos momentos.
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