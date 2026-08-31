El emotivo mensaje de Gianni Infantino tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina

El fútbol continúa sacudido por el anuncio de Lionel Messi, quien confirmó el final de su ciclo en la Selección Argentina tras más de dos décadas de historia pura. La decisión del capitán albiceleste generó una ola incesante de repercusiones y homenajes a nivel planetario. En este contexto, una de las voces más institucionales y de mayor peso en el deporte mundial se sumó a las felicitaciones para el rosarino.