El emotivo mensaje de Gianni Infantino tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina
El presidente de la FIFA despidió al astro rosarino con un sentido homenaje en sus redes sociales, donde repasó sus hitos históricos y agradeció su impacto global en el fútbol.
El fútbol continúa sacudido por el anuncio de Lionel Messi, quien confirmó el final de su ciclo en la Selección Argentina tras más de dos décadas de historia pura. La decisión del capitán albiceleste generó una ola incesante de repercusiones y homenajes a nivel planetario. En este contexto, una de las voces más institucionales y de mayor peso en el deporte mundial se sumó a las felicitaciones para el rosarino.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, utilizó sus canales oficiales para enviarle un caluroso reconocimiento al Diez. La máxima autoridad del balompié celebró el recorrido del atacante con la camiseta nacional y remarcó la huella imborrable que deja tanto en los terrenos de juego como en los fanáticos de todo el globo.
El emotivo mensaje de Gianni Infantino tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina
"Felicidades por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte", expresó el titular del organismo. En su publicación, el dirigente suizo no dudó en catalogar el trayecto del astro como un ejemplo de vigencia y compromiso deportivo que transformó para siempre la historia del fútbol moderno.
Asimismo, la máxima autoridad de la entidad madre del fútbol repoló los grandes récords que ostenta el número 10. Destacó la consagración en la Copa del Mundo de Qatar 2022, su condición de máximo goleador histórico de la albiceleste y sus marcas vigentes como el futbolista con más presencias con la camiseta argentina y el jugador con mayor cantidad de partidos disputados en la historia de los Mundiales.
Para cerrar su sentido tributo, Infantino enfatizó que el talento y la humildad de la Pulga serán recordados para siempre en cada rincón del planeta. Con el agradecimiento por unir a los hinchas de todas las latitudes a través de la pelota, la FIFA le deseó el mayor de los éxitos al referente argentino de cara a los nuevos desafíos que afrontará en la etapa final de su carrera deportiva.
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