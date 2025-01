El desplante de Ayrton Costa a Riquelme: "El señor está un poco molesto"

Y agregó con su característico humor: "Espero que esté mirando la tele y que se sienta muy feliz de que su hijo va a jugar con la camiseta de nuestro club. Ojalá que pueda disfrutar de estar en la Bombonera también”.

El inesperado saludo para la madre del jugador desató risas entre los presentes y generó una reacción llena de emoción en Costa, quien comentó: “No esperaba que saludara a mi mamá, y encima el domingo es su cumpleaños. Así que va a estar muy feliz la gordita”.

riquelme costa.mp4

Ayrton Costa ya debutó con la camiseta de Boca

Costa, quien llegó a Boca tras ser adquirido por 3,5 millones de dólares desde el Royal Antwerp de Bélgica, no ocultó su entusiasmo por esta nueva etapa.

“Es el mejor momento de mi carrera. Siempre soñé con jugar en Boca. Estoy contento por cómo me recibieron mis compañeros y el cuerpo técnico. Jugar en Europa fue una linda experiencia, lástima que no sabía el idioma, ja. Pero ahora estoy muy feliz acá en Boca”, expresó el defensor.

El jugador también contó un detalle curioso sobre su nombre: se llama Ayrton en honor al legendario piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, elección que fue idea de su abuela.

image.png

Además, recordó su debut con la camiseta azul y oro y la charla que tuvo con Marcos Rojo antes de salir al campo de juego. “Ayer me sentí tranquilo, se sintió el cariño de la gente y de mis compañeros. Marcos me dio sus indicaciones y me dijo que, si me tocaba jugar, lo hiciera tranquilo. Así lo hice”, comentó Costa, destacando el apoyo del capitán xeneize.

Aunque en el último tiempo jugó como lateral izquierdo, aclaró que su posición natural es como segundo marcador central, lo que amplía las opciones para el entrenador Fernando Gago.