Álvaro Montero no fue convocado por Colombia y podrá jugar con Boca ante Banfield
Néstor Lorenzo dejó afuera al arquero de la lista definitiva para la doble fecha FIFA de noviembre y Rodolfo Arruabarrena podrá contar con él en la semifinal de la Copa Argentina.
Boca sumó otra noticia positiva de cara a la semifinal de la Copa Argentina 2026 frente a Banfield. Álvaro Montero no fue incluido en la convocatoria definitiva de la Selección de Colombia para los amistosos de noviembre y podrá permanecer en el país para disputar el encuentro con el equipo de Rodolfo Arruabarrena.
La decisión del entrenador Néstor Lorenzo llevó tranquilidad al cuerpo técnico xeneize, que tenía motivos para preocuparse por la situación del arquero. El colombiano suele ser convocado habitualmente por su seleccionado e incluso se había perdido los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing por una citación internacional.
Aunque Montero había aparecido en la prelista, finalmente no fue ratificado entre los 28 futbolistas elegidos para los compromisos de Colombia.
Montero y Merentiel estarán disponibles para Boca ante Banfield
La ausencia del arquero en la nómina definitiva representa un alivio para Arruabarrena, que podrá contar con dos futbolistas extranjeros importantes para el armado del equipo.
Además de Montero, Miguel Merentiel tampoco fue convocado por Uruguay para la doble fecha FIFA. De esta manera, ambos estarán disponibles para la semifinal de la Copa Argentina, que se disputará el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
En la última convocatoria colombiana, el arquero había llegado a ser titular en uno de los encuentros y había manifestado su deseo de poder cumplir con los compromisos de ambos equipos. "Quisiera partirme a la mitad y estar en las dos partes", había expresado el futbolista al referirse a la superposición entre las obligaciones con Boca y su seleccionado.
También había destacado el contacto permanente con el cuerpo técnico de Colombia: "Los profes siempre están atentos a nuestro contexto, a nuestra circunstancia, y dándonos seguimiento. Siempre hay comunicación".
El único jugador de Boca que se perderá la semifinal
Con las ausencias de Merentiel y Montero en las convocatorias de Uruguay y Colombia, respectivamente, el panorama de Boca quedó mucho más despejado para enfrentar a Banfield. El único futbolista del plantel que deberá viajar para sumarse a su selección y no estará disponible para la semifinal será Williams Alarcón, convocado por Chile.
El mediocampista se perderá un compromiso determinante para el Xeneize, que buscará avanzar a la final de la Copa Argentina antes de afrontar otro desafío de máxima exigencia: la definición de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla.
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