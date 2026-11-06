Álvaro Montero no fue convocado por Colombia y podrá jugar con Boca ante Banfield

En la última convocatoria colombiana, el arquero había llegado a ser titular en uno de los encuentros y había manifestado su deseo de poder cumplir con los compromisos de ambos equipos. "Quisiera partirme a la mitad y estar en las dos partes", había expresado el futbolista al referirse a la superposición entre las obligaciones con Boca y su seleccionado.

También había destacado el contacto permanente con el cuerpo técnico de Colombia: "Los profes siempre están atentos a nuestro contexto, a nuestra circunstancia, y dándonos seguimiento. Siempre hay comunicación".

El único jugador de Boca que se perderá la semifinal

Con las ausencias de Merentiel y Montero en las convocatorias de Uruguay y Colombia, respectivamente, el panorama de Boca quedó mucho más despejado para enfrentar a Banfield. El único futbolista del plantel que deberá viajar para sumarse a su selección y no estará disponible para la semifinal será Williams Alarcón, convocado por Chile.

El mediocampista se perderá un compromiso determinante para el Xeneize, que buscará avanzar a la final de la Copa Argentina antes de afrontar otro desafío de máxima exigencia: la definición de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla.