La decisión de Diego Forlán que le dio una alegría a Boca antes de la semifinal de la Copa Argentina

La convocatoria de Uruguay para la doble fecha FIFA

El seleccionado dirigido por Forlán tendrá dos compromisos durante noviembre. Primero visitará a Argentina el viernes 13, desde las 20, en La Bombonera. Posteriormente, enfrentará a República Dominicana el martes 17, a las 20.30, en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

En la lista definitiva, el único futbolista que actualmente juega en el fútbol argentino es Santiago Mele, arquero de Independiente, quien sí fue convocado. De esta manera, el equipo de la Ribera podrá conservar a su goleador durante toda la preparación para la semifinal de la Copa Argentina y contará con su goleador para intentar meterse en una nueva final.