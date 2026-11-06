La decisión de Diego Forlán que le dio una alegría a Boca antes de la semifinal de la Copa Argentina
El entrenador de Uruguay presentó la lista definitiva de 28 futbolistas para la doble fecha FIFA y dejó afuera a Miguel Merentiel, que figuraba en la preselección.
Boca recibió un alivio importante en medio de una seguidilla de compromisos decisivos. Miguel Merentiel no fue incluido en la convocatoria definitiva de la Selección de Uruguay para la próxima doble fecha FIFA, por lo que permanecerá en el plantel de Rodolfo Arruabarrena y estará disponible para enfrentar a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina 2026.
La posibilidad de perder al delantero había generado preocupación en el cuerpo técnico después de que Diego Forlán lo incluyera en una prelista de 42 futbolistas presentada el 23 de octubre. Finalmente, el entrenador uruguayo anunció una nómina de 28 jugadores y decidió no contar con el atacante del Xeneize.
La noticia representa un alivio para el conjunto que viste de azul y amarilla, que tendrá a una de sus principales referencias ofensivas en un partido determinante para sus aspiraciones de conseguir un nuevo título.
¿Cuándo juega Boca la semifinal de la Copa Argentina?
El equipo de Arruabarrena se enfrentará al Taladro el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Con Merentiel a disposición, el entrenador podrá preparar el encuentro sin tener que esperar el regreso de los futbolistas afectados a sus respectivos seleccionados.
La presencia de la Bestia también será importante por lo que viene después: el sábado 21 de noviembre Boca disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, en Barranquilla. Por ese motivo, el delantero uruguayo aparece como una pieza fundamental para afrontar los dos compromisos que pueden marcar el cierre de la temporada.
La convocatoria de Uruguay para la doble fecha FIFA
El seleccionado dirigido por Forlán tendrá dos compromisos durante noviembre. Primero visitará a Argentina el viernes 13, desde las 20, en La Bombonera. Posteriormente, enfrentará a República Dominicana el martes 17, a las 20.30, en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.
En la lista definitiva, el único futbolista que actualmente juega en el fútbol argentino es Santiago Mele, arquero de Independiente, quien sí fue convocado. De esta manera, el equipo de la Ribera podrá conservar a su goleador durante toda la preparación para la semifinal de la Copa Argentina y contará con su goleador para intentar meterse en una nueva final.
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