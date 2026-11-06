Estaba descartado hasta 2027, pero sorprendió con su recuperación y vuelve a Boca
Tomás Aranda dejó atrás la fractura del peroné derecho que sufrió en agosto y estará nuevamente entre los convocados de Rodolfo Arruabarrena.
Boca recuperó a una de sus jóvenes promesas para el tramo más importante de la temporada. Tomás Aranda volverá a integrar una convocatoria del plantel profesional para enfrentar a Defensa y Justicia, este sábado desde las 17:30 en La Bombonera, en un encuentro que puede definir al campeón de la Tabla Anual 2026.
El mediocampista de 19 años superó una fractura del peroné de la pierna derecha que sufrió el 26 de agosto durante un entrenamiento en el predio de Ezeiza. Después de pasar por el quirófano, tuvo una evolución favorable y logró acortar considerablemente los plazos previstos para su recuperación.
La intención del cuerpo técnico es que el futbolista ocupe un lugar en el banco de suplentes y pueda tener la posibilidad de sumar algunos minutos, dependiendo del desarrollo del encuentro.
La recuperación de Tomás Aranda y su regreso a Boca
En un primer momento, los tiempos de rehabilitación indicaban que Aranda difícilmente volvería a estar disponible antes de 2027. Sin embargo, su progreso sorprendió y le permitió regresar a la consideración del entrenador después de 72 días de recuperación.
Su presencia representa una alternativa más para Arruabarrena en el sector ofensivo, donde Leonel Flores, Sebastián Villa y Alan Velasco compiten por dos lugares. El regreso del juvenil también es una noticia importante pensando en la continuidad del calendario, ya que Boca tendrá por delante compromisos determinantes en la recta final del año.
¿Qué dijo Arruabarrena antes de Boca vs. Defensa y Justicia?
En la previa del encuentro, el entrenador destacó la importancia de hacerse fuerte en condición de local y advirtió sobre las dificultades que puede presentar el rival.
“Jugamos en casa, tenemos que tratar de imponernos, sabiendo que enfrente hay un rival que quiere ganar porque apuesta a hacer historia, a clasificar a la Sudamericana y a mejorar en la tabla del torneo”, expresó.
Boca depende de sí mismo para ganar la tabla anual
El Xeneize llega a la última jornada como líder con 60 puntos y una diferencia de gol de +22. Si consigue los tres puntos frente al Halcón, se asegurará el primer puesto sin depender de los resultados de Argentinos Juniors y Rosario Central.
En caso de empatar o perder, deberá esperar que sus perseguidores no consigan los resultados necesarios para superarlo. Con el 10 nuevamente disponible y la posibilidad de sumar una alternativa ofensiva, el equipo de la Ribera afrontará una jornada decisiva con el objetivo de cerrar el año con otro motivo para festejar.
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