Estaba descartado hasta 2027, pero sorprendió con su recuperación y vuelve a Boca

¿Qué dijo Arruabarrena antes de Boca vs. Defensa y Justicia?

En la previa del encuentro, el entrenador destacó la importancia de hacerse fuerte en condición de local y advirtió sobre las dificultades que puede presentar el rival.

“Jugamos en casa, tenemos que tratar de imponernos, sabiendo que enfrente hay un rival que quiere ganar porque apuesta a hacer historia, a clasificar a la Sudamericana y a mejorar en la tabla del torneo”, expresó.

Boca depende de sí mismo para ganar la tabla anual

El Xeneize llega a la última jornada como líder con 60 puntos y una diferencia de gol de +22. Si consigue los tres puntos frente al Halcón, se asegurará el primer puesto sin depender de los resultados de Argentinos Juniors y Rosario Central.

En caso de empatar o perder, deberá esperar que sus perseguidores no consigan los resultados necesarios para superarlo. Con el 10 nuevamente disponible y la posibilidad de sumar una alternativa ofensiva, el equipo de la Ribera afrontará una jornada decisiva con el objetivo de cerrar el año con otro motivo para festejar.