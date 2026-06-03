El día que arrestaron a Tim Payne por romper la cuarentena y robar un carro de golf
El defensor de Nueva Zelanda se convirtió en una sensación en redes sociales, pero su repentina popularidad también hizo resurgir un viejo episodio polémico.
Hasta hace apenas unos días, Tim Payne era un futbolista prácticamente desconocido para gran parte del público futbolero internacional. Sin embargo, una curiosa iniciativa nacida en las redes sociales cambió por completo esa realidad. El defensor neozelandés fue señalado por un popular streamer argentino como uno de los jugadores menos reconocidos que participarán del Mundial 2026, y esa simple mención provocó una verdadera revolución digital.
Miles de usuarios comenzaron a seguirlo, enviarle mensajes de apoyo y compartir contenido relacionado con él, generando un crecimiento explosivo de su presencia en Instagram. El impacto fue inmediato. Payne pasó de tener una comunidad reducida de seguidores a convertirse en uno de los nombres más comentados en redes durante la previa de la Copa del Mundo. La repercusión fue tan grande que incluso el propio futbolista manifestó su sorpresa ante semejante fenómeno.
Sin embargo, la exposición también provocó que muchos usuarios revisaran capítulos de su pasado y recordaran una situación que años atrás había generado fuertes críticas en Australia y Nueva Zelanda. La historia se remonta a 2020, cuando gran parte del planeta atravesaba las estrictas restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.
En aquel contexto, Payne integraba el plantel de Wellington Phoenix y se encontraba cumpliendo un período obligatorio de aislamiento junto a sus compañeros en territorio australiano. Las normas sanitarias eran rigurosas y los equipos deportivos debían permanecer en burbujas para evitar contagios que pusieran en riesgo la continuidad de las competencias. No obstante, una noche terminó transformándose en un serio problema para el defensor.
Según trascendió en aquel momento, Payne y su compañero Oliver Sail abandonaron el lugar donde debían permanecer aislados tras una salida nocturna en la que consumieron alcohol. La situación escaló aún más cuando ambos utilizaron un carrito de golf perteneciente al complejo donde estaban alojados y recorrieron varios kilómetros por las calles de Sídney. El episodio concluyó con una intervención policial que detectó que el futbolista manejaba bajo los efectos del alcohol.
La repercusión fue inmediata y el caso ocupó titulares durante varios días. Frente a las críticas, Payne decidió asumir públicamente su responsabilidad y publicó un mensaje de disculpas: "Lo siento profundamente. Asumo totalmente la responsabilidad de mis acciones y de lo que pasó esa noche (...) Acepto totalmente las repercusiones de ese acto. Es evidentemente un error de mi parte, el tipo de cosas que uno querría borrar", expresó el jugador. Sus palabras buscaron poner fin a la controversia, aunque las consecuencias igualmente llegaron.
La Justicia australiana le impuso una multa económica por lo sucedido, mientras que Wellington Phoenix emitió un comunicado para aclarar algunos aspectos de la información que circulaba. El club sostuvo: "A pesar de los informes en sentido contrario, las investigaciones iniciales han encontrado que Tim Payne no fue arrestado durante el incidente y que ningún miembro del público estuvo involucrado". Además, la institución explicó que el hecho estuvo relacionado con "el uso y daño de la propiedad de la instalación" donde el plantel cumplía el período de aislamiento obligatorio.
Tras aquel episodio, Payne volvió a enfocarse en su carrera deportiva y logró mantener un perfil relativamente discreto durante varios años. Lejos de los grandes focos mediáticos, continuó desarrollándose como futbolista hasta consolidarse como una pieza habitual dentro de la selección de Nueva Zelanda. Ahora, con 32 años y tras haber sido incluido en la lista definitiva elaborada por el entrenador Darren Bazeley para disputar el Mundial 2026, su nombre volvió a instalarse en la conversación pública por motivos completamente distintos.
La inesperada campaña que nació en Argentina transformó al defensor en una celebridad viral y multiplicó su popularidad a niveles impensados. Sorprendido por la situación, Payne también dedicó unas palabras a quienes impulsaron el fenómeno: "Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación. ¡Aprecio el cariño! Gracias, hermano. Primero quiero darles un enorme agradecimiento, sobre todo a vos, Valen. Han sido 48 horas bastante locas, por decir lo menos".
Mientras se prepara para afrontar el desafío más importante de su carrera con la camiseta de Nueva Zelanda, el zaguero vive una realidad completamente diferente a la de aquellos días de pandemia. La viralización de su figura también sirvió para recordar un episodio que quedó marcado en su trayectoria y que, varios años después, volvió a ocupar un lugar destacado en la conversación futbolera internacional.
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