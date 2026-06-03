El día que arrestaron a Tim Payne por romper la cuarentena y robar un carro de golf

La repercusión fue inmediata y el caso ocupó titulares durante varios días. Frente a las críticas, Payne decidió asumir públicamente su responsabilidad y publicó un mensaje de disculpas: "Lo siento profundamente. Asumo totalmente la responsabilidad de mis acciones y de lo que pasó esa noche (...) Acepto totalmente las repercusiones de ese acto. Es evidentemente un error de mi parte, el tipo de cosas que uno querría borrar", expresó el jugador. Sus palabras buscaron poner fin a la controversia, aunque las consecuencias igualmente llegaron.

La Justicia australiana le impuso una multa económica por lo sucedido, mientras que Wellington Phoenix emitió un comunicado para aclarar algunos aspectos de la información que circulaba. El club sostuvo: "A pesar de los informes en sentido contrario, las investigaciones iniciales han encontrado que Tim Payne no fue arrestado durante el incidente y que ningún miembro del público estuvo involucrado". Además, la institución explicó que el hecho estuvo relacionado con "el uso y daño de la propiedad de la instalación" donde el plantel cumplía el período de aislamiento obligatorio.

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Tras aquel episodio, Payne volvió a enfocarse en su carrera deportiva y logró mantener un perfil relativamente discreto durante varios años. Lejos de los grandes focos mediáticos, continuó desarrollándose como futbolista hasta consolidarse como una pieza habitual dentro de la selección de Nueva Zelanda. Ahora, con 32 años y tras haber sido incluido en la lista definitiva elaborada por el entrenador Darren Bazeley para disputar el Mundial 2026, su nombre volvió a instalarse en la conversación pública por motivos completamente distintos.

La inesperada campaña que nació en Argentina transformó al defensor en una celebridad viral y multiplicó su popularidad a niveles impensados. Sorprendido por la situación, Payne también dedicó unas palabras a quienes impulsaron el fenómeno: "Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación. ¡Aprecio el cariño! Gracias, hermano. Primero quiero darles un enorme agradecimiento, sobre todo a vos, Valen. Han sido 48 horas bastante locas, por decir lo menos".

Mientras se prepara para afrontar el desafío más importante de su carrera con la camiseta de Nueva Zelanda, el zaguero vive una realidad completamente diferente a la de aquellos días de pandemia. La viralización de su figura también sirvió para recordar un episodio que quedó marcado en su trayectoria y que, varios años después, volvió a ocupar un lugar destacado en la conversación futbolera internacional.