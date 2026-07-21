Lionel Scaloni habló y descartó versiones sobre presiones: qué dijo de su continuidad
El entrenador de la Selección Argentina rompió el silencio luego del regreso al país y dejó un mensaje de tranquilidad sobre el futuro del equipo.
Después del regreso de la Selección Argentina al país tras el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026, Lionel Scaloni realizó sus primeras declaraciones públicas antes de emprender viaje hacia Pujato, su ciudad natal. El entrenador habló brevemente con la prensa en la puerta del predio de la AFA, respondió a distintas consultas sobre la final perdida frente a España y volvió a referirse a su continuidad al frente del seleccionado.
El técnico fue abordado mientras abandonaba el complejo de Ezeiza y, desde el interior de su automóvil, aprovechó para despejar algunas de las versiones que circularon en los últimos días acerca de supuestas presiones externas o conflictos que habrían rodeado el partido decisivo.
Consultado por esas especulaciones, el director técnico fue tajante y evitó profundizar en el tema. "No veo redes y no tengo idea de presiones", respondió, descartando cualquier influencia externa relacionada con el desarrollo de la final disputada frente al conjunto español.
El entrenador también mostró sorpresa cuando le mencionaron versiones sobre posibles diferencias internas dentro del grupo de jugadores. "No puedo creer lo que me están preguntando", expresó, dejando en claro que no comparte esas interpretaciones sobre el funcionamiento del plantel durante la competencia.
Scaloni descartó rumores de "presiones" y aseguró que "hasta diciembre" está
Otro de los temas inevitables fue su futuro como seleccionador nacional. Después de la derrota frente a España, el propio Scaloni había reconocido que necesitaba tomarse un tiempo para reflexionar, lo que alimentó diferentes rumores sobre una posible salida antes de la finalización de su contrato.
Sin embargo, en esta oportunidad llevó tranquilidad respecto de su situación y recordó que su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa vigente. "Hasta diciembre estamos acá", afirmó, confirmando que seguirá al frente del equipo al menos hasta la finalización del compromiso contractual establecido con la AFA.
No obstante, el entrenador también reconoció que la derrota en una final de semejante magnitud inevitablemente genera cuestionamientos personales. "Son cosas normales, que uno se replantea", explicó, en referencia a las reflexiones que suele hacer cualquier entrenador después de un torneo tan exigente como una Copa del Mundo.
Más allá de las dudas sobre su futuro, Scaloni destacó especialmente la respuesta que recibió el plantel durante el regreso al país. El multitudinario recibimiento organizado por los hinchas en Ezeiza fue uno de los aspectos que más valoró el técnico luego del duro golpe sufrido en Estados Unidos. "Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo", señaló.
Para el entrenador, ese respaldo popular representa uno de los mayores logros construidos durante estos años de trabajo al frente de la Selección. "Lo más importante es esta unión, esta conexión. Más allá de si estoy yo o no", expresó, poniendo el foco en el vínculo que el equipo logró construir con los hinchas desde el inicio de su ciclo.
Con la Copa del Mundo ya concluida, la Scaloneta comenzará en los próximos meses una nueva etapa de planificación rumbo a los desafíos que tendrá por delante. En ese proceso, la continuidad del DT aparece, por el momento, asegurada hasta diciembre, mientras el entrenador continúa evaluando el futuro de un ciclo que ya quedó marcado como uno de los más exitosos en la historia del fútbol argentino.
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