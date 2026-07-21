Lionel Scaloni habló y descartó versiones sobre presiones: qué dijo de su continuidad

Scaloni descartó rumores de "presiones" y aseguró que "hasta diciembre" está

Otro de los temas inevitables fue su futuro como seleccionador nacional. Después de la derrota frente a España, el propio Scaloni había reconocido que necesitaba tomarse un tiempo para reflexionar, lo que alimentó diferentes rumores sobre una posible salida antes de la finalización de su contrato.

Sin embargo, en esta oportunidad llevó tranquilidad respecto de su situación y recordó que su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa vigente. "Hasta diciembre estamos acá", afirmó, confirmando que seguirá al frente del equipo al menos hasta la finalización del compromiso contractual establecido con la AFA.

No obstante, el entrenador también reconoció que la derrota en una final de semejante magnitud inevitablemente genera cuestionamientos personales. "Son cosas normales, que uno se replantea", explicó, en referencia a las reflexiones que suele hacer cualquier entrenador después de un torneo tan exigente como una Copa del Mundo.

URGENTE HABLA SCALONI Y CONFIRMA SU CONTINUIDAD



️"Son cosas que uno puede decidir replantearse después de un torneo así, hasta diciembre estamos acá. Lo más importante es que la gente supo entender que el equipo dio todo, la unión y la conexión de la Selección". pic.twitter.com/YyCfv735vP — Julian Epherra (@julianepherra8) July 21, 2026

Más allá de las dudas sobre su futuro, Scaloni destacó especialmente la respuesta que recibió el plantel durante el regreso al país. El multitudinario recibimiento organizado por los hinchas en Ezeiza fue uno de los aspectos que más valoró el técnico luego del duro golpe sufrido en Estados Unidos. "Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo", señaló.

Para el entrenador, ese respaldo popular representa uno de los mayores logros construidos durante estos años de trabajo al frente de la Selección. "Lo más importante es esta unión, esta conexión. Más allá de si estoy yo o no", expresó, poniendo el foco en el vínculo que el equipo logró construir con los hinchas desde el inicio de su ciclo.

Con la Copa del Mundo ya concluida, la Scaloneta comenzará en los próximos meses una nueva etapa de planificación rumbo a los desafíos que tendrá por delante. En ese proceso, la continuidad del DT aparece, por el momento, asegurada hasta diciembre, mientras el entrenador continúa evaluando el futuro de un ciclo que ya quedó marcado como uno de los más exitosos en la historia del fútbol argentino.