El día que Ascacibar confesó públicamente su fanatismo por Boca

Antes de convertirse en refuerzo, el volante había reconocido en una entrevista su simpatía por el equipo, una confesión que hoy vuelve a tomar fuerza.
Santiago Ascacibar se convirtió, luego de algunos idas y vueltas, en nuevo jugador de Boca y, con la noticia confirmada, reflotó un viejo recuerdo. Hace algunos años, el mediocampista había admitido públicamente su simpatía por el Xeneize, una declaración que en su momento pasó casi inadvertida y hoy cobra especial relevancia en todos los fanáticos que se ilusionan muchos con su llegada en este mercado de pases.
La llegada de Santiago Ascacibar a Boca no solo impacta por lo deportivo. En las últimas horas, comenzó a viralizarse un video de archivo en el que el volante reconoce sin rodeos ser hincha del club de la Ribera, una confesión que había quedado en segundo plano durante su etapa como referente de Estudiantes.
El registro corresponde a una entrevista televisiva con el youtuber Ezzequiel, consultado sobre sus gustos futboleros, admitió su simpatía por Boca, generando sorpresa por su fuerte identificación con el Pincha, club en el que se formó y del que llegó a ser capitán.
En aquel entonces, la declaración de Ascacibar no tuvo mayores consecuencias y quedó como una curiosidad. Con el paso del tiempo, el Ruso se consolidó como una de las piezas clave de Estudiantes y construyó un vínculo profundo con la institución platense, al punto de transformarse en uno de sus referentes más grandes en los últimos años conquinstando muchos títulos.
Sin embargo, el reciente acuerdo entre Boca y Estudiantes para su transferencia volvió a poner esa confesión en el centro de la escena. En redes sociales, el video comenzó a circular nuevamente y muchos hinchas xeneizes lo tomaron como una señal del destino teniendo en cuenta que el club se reforzó con mucha jerarquía para pelear de la mejor manera la próxima Copa Libertadores.
El propio Ascacibar fue titular el viernes pasado en el empate 1-1 ante Independiente y se lo vio visiblemente emocionado tras el partido, en un gesto que fue interpretado como una despedida. Cuatro días después, su llegada a Boca quedó sellada.
