El día que Ascacibar confesó públicamente su fanatismo por Boca

Santiago Ascacibar se convirtió, luego de algunos idas y vueltas, en nuevo jugador de Boca y, con la noticia confirmada, reflotó un viejo recuerdo. Hace algunos años, el mediocampista había admitido públicamente su simpatía por el Xeneize, una declaración que en su momento pasó casi inadvertida y hoy cobra especial relevancia en todos los fanáticos que se ilusionan muchos con su llegada en este mercado de pases.