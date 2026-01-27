Santiago Ascacibar es refuerzo de Boca: su foto con la camiseta puesta y el enojo de Estudiantes

image

Luego del debut con triunfo ante Deportivo Riestra, Claudio Úbeda destacó públicamente las condiciones del mediocampista. “No descubrimos nada con decir que Ascacibar tiene jerarquía, personalidad y si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien”, señaló el entrenador, remarcando la competencia interna del plantel.

El viernes pasado, Ascacibar fue titular en el empate 1-1 de Estudiantes ante Independiente y, tras el partido, se lo vio visiblemente emocionado en la puerta del vestuario, en un gesto interpretado como una despedida del club con el que mantiene un fuerte sentido de pertenencia. En paralelo, Boca y Estudiantes también cerraron la transferencia cruzada por Brian Aguirre. Ante la inminente salida de Edwin Cetré, Domínguez lo pidió y su llegada al Pincha será a préstamo, con una opción de compra por un alto porcentaje de la ficha.