Santiago Ascacibar es refuerzo de Boca: su foto con la camiseta puesta y el enojo de Estudiantes
El Xeneize llegó a un acuerdo con Estudiantes y cerró la llegada del volante, que este martes se hará la revisión médica para sumarse al plantel.
Luego de algunos idas y vueltas Boca aseguró la incorporación de Santiago Ascacibar como su segundo refuerzo del mercado de pases. Tras acordar con Estudiantes, el mediocampista de 28 años se realizó la revisión médica este martes para sumarse de inmediato al plantel, en una operación acelerada por la lesión de Rodrigo Battaglia.
El volante, de esta manera, será oficialmente jugador del Xemeoze en las próximas horas. Luego de negociaciones intensas, el club de la Ribera alcanzó un acuerdo con el Pinchay el volante ya se presentó en la clínica para cumplir con la revisión médica previa a la firma de su contrato.
La operación se destrabó tras dos propuestas que no habían prosperado. Finalmente, en Brandsen 805 mejoraron la oferta y acordaron la compra del 80% del pase del futbolista, capitán y referente del equipo dirigido por Eduardo Domínguez, quien contaba con aval institucional para iniciar un nuevo desafío.
Los detalles del acuerdo entre Boca y Estudiantes
Si bien los números oficiales no fueron confirmados, la información indica que Boca desembolsará cerca de 4.000.000 de dólares por el porcentaje del pase de Ascacibar. La cifra es menor a la que se especulaba inicialmente, aunque incluye un asterisco clave: el jugador resignará el 15% que le correspondía y una deuda que mantenía el Pincha.
La necesidad de reforzar el mediocampo venía siendo un tema de larga data en el Xeneize, que buscaba un volante dinámico, con llegada al área y mayor vocación ofensiva. La lesión en el tendón de Aquiles de Rodrigo Battaglia, que deberá ser operado, terminó de acelerar la negociación y le dio carácter prioritario a la llegada del Ruso.
Luego del debut con triunfo ante Deportivo Riestra, Claudio Úbeda destacó públicamente las condiciones del mediocampista. “No descubrimos nada con decir que Ascacibar tiene jerarquía, personalidad y si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien”, señaló el entrenador, remarcando la competencia interna del plantel.
El viernes pasado, Ascacibar fue titular en el empate 1-1 de Estudiantes ante Independiente y, tras el partido, se lo vio visiblemente emocionado en la puerta del vestuario, en un gesto interpretado como una despedida del club con el que mantiene un fuerte sentido de pertenencia. En paralelo, Boca y Estudiantes también cerraron la transferencia cruzada por Brian Aguirre. Ante la inminente salida de Edwin Cetré, Domínguez lo pidió y su llegada al Pincha será a préstamo, con una opción de compra por un alto porcentaje de la ficha.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario