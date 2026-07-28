El Dibu Martínez quedó encajado en el barro y su reacción con los vecinos se hizo viral

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Mientras trabajaban en medio del barro, la conversación fluyó con total naturalidad. Según contó Albarracín, el diálogo estuvo lejos de centrarse en el fútbol o en la histórica carrera del arquero. "La calidad humana del Dibu es impresionante. No hablamos del Mundial ni de fútbol. Fue una charla común, como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo", relató.

Con el correr de los minutos quedó claro que el trabajo sería más complejo de lo esperado. Leonardo llamó a su esposa para que acercara una pala y otra linga, mientras que uno de sus hijos también se sumó a la tarea. Incluso el propio Martínez fue hasta su propiedad para buscar un pequeño tractor que terminó siendo una herramienta fundamental para destrabar la situación.

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Después de más de tres horas de esfuerzo conjunto, finalmente lograron sacar ambas camionetas del barro. El arquero agradeció una y otra vez la ayuda recibida y les expresó el valor que había tenido el gesto. "Antes de irse nos dio las gracias de todas las formas posibles y nos dijo que lo habíamos salvado. Imaginate lo que significa escuchar eso de alguien que nos dio tantas alegrías a todos los argentinos", recordó Leonardo.

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El regalo del Dibu a los dos vecinos de Sierra de los Padres que lo "salvaron"

Cuando parecía que la historia terminaba con un simple agradecimiento, llegó el momento más emotivo de la jornada. Albarracín había llevado una camiseta de la Selección Argentina, un póster con la recordada atajada de Martínez frente a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar y varios fibrones con la esperanza de conseguir una firma.

El arquero accedió a firmar cada uno de esos recuerdos sin inconvenientes. Sin embargo, antes de despedirse decidió tener un gesto que sorprendió por completo a la familia. "Cuando ya se iba, frenó, se sacó el camperón oficial de la Selección y me lo regaló. Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable", reveló Albarracín, todavía emocionado por una experiencia que comenzó como un rescate en medio del barro y terminó convirtiéndose en un recuerdo imborrable junto a uno de los grandes ídolos del fútbol argentino.