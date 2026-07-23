El enigmático video del hermano de Dibu Martínez tras la final: el mensaje que se viralizó en las redes

La escena compartida por Alejandro Martínez tiene una fuerte carga simbólica: representa el reconocimiento que recibe un competidor por parte de quienes comprenden la magnitud de su esfuerzo, independientemente del resultado final. En ese sentido, el mensaje parece apuntar a destacar el legado y la actuación de Dibu Martínez en el Mundial, más que a alimentar las versiones que circularon en los últimos días.

Mientras la Selección comienza a procesar el golpe de la final perdida, el arquero continúa recibiendo muestras de apoyo. Y, al menos para su hermano, hay algo que permanece intacto: el respeto que supo ganarse entre los amantes del fútbol.