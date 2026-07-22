La esposa del Dibu Martínez contó el calvario que vivió el arquero antes del Mundial 2026
Mandinha compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que relató el complejo proceso que atravesó el campeón del mundo tras fracturarse un dedo.
Mientras la Selección Argentina todavía procesa la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, comenzaron a conocerse historias que permanecieron en reserva durante toda la competencia. Una de ellas involucra a Emiliano "Dibu" Martínez, quien, pese a convertirse en una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni durante el torneo, disputó la Copa del Mundo condicionado por una importante lesión que puso en serio riesgo su presencia.
La encargada de revelar cómo fueron esas semanas fue su esposa, Amanda "Mandinha" Gama, quien publicó un extenso y emotivo mensaje dedicado al arquero. Allí describió el sacrificio que realizó el marplatense desde que sufrió la fractura de un dedo pocos días antes del comienzo del Mundial, cuando todavía defendía el arco del Aston Villa en la definición de la Europa League.
La lesión cambió por completo los planes del futbolista. Apenas se confirmó la gravedad del golpe, comenzaron las consultas con distintos especialistas y rápidamente apareció una posibilidad que generó preocupación tanto en el entorno familiar como en la Selección: someterse a una cirugía que prácticamente lo dejaba afuera de la Copa del Mundo.
El posteo de la esposa del Dibu Martínez: "Una de las decisiones más difíciles de tu carrera"
Mandinha explicó que fueron días marcados por la incertidumbre y las decisiones difíciles. "Solo las personas más cercanas a nosotros saben realmente por lo que pasaste durante este Mundial. Empezamos este camino sin siquiera saber si ibas a poder jugar un solo partido por tu dedo roto. Ya habías ganado un título europeo jugando con un dolor increíble, y cuando por fin tuvimos un merecido descanso en Portugal, igual no pudiste descansar de verdad", escribió.
El mensaje también dejó al descubierto el costado más íntimo de esa recuperación. Según relató, incluso durante las vacaciones familiares el arquero debía extremar los cuidados para no agravar la lesión. "Mirabas a nuestros bebés jugando en la pileta, queriendo más que nada meterte con ellos y disfrutar esos momentos tan especiales, pero no podías arriesgarte a empeorar la lesión. Hubo incontables llamadas, médicos y especialistas recomendando cirugía, sabiendo que si te operabas, casi seguro significaba perderte el Mundial", recordó.
En ese contexto, Martínez tomó una determinación que marcaría el resto de su temporada. Decidió descartar la operación, apostar por un tratamiento conservador y confiar en llegar a tiempo para defender el arco argentino en el torneo más importante del fútbol. "Tuviste que tomar una de las decisiones más difíciles de tu carrera: confiar en que tu cuerpo sanaría, dejarlo en manos de Dios y creer que lo que tenía que ser, iba a ser", expresó Mandinha, destacando el riesgo que asumió el guardameta al priorizar su presencia en el Mundial.
La recuperación estuvo lejos de ser sencilla. Durante varias semanas convivió con el dolor y con la incertidumbre sobre la evolución de la fractura. Su esposa recordó que atravesó "semanas llenas de radiografías, yesos y noches sin dormir por el dolor constante, incertidumbre y frustración", una situación que lo obligó a modificar por completo su preparación para la competencia.
Cuando la delegación argentina viajó a Estados Unidos para iniciar el Mundial, el arquero todavía no podía entrenarse con normalidad junto al resto del plantel. Mientras sus compañeros realizaban las prácticas grupales, él continuaba con trabajos diferenciados para no comprometer la recuperación del dedo lesionado.
"Todavía no podías entrenar con ellos. Mientras todos se preparaban juntos, vos entrenabas solo. Después de trabajar todo el año para este momento, sé lo difícil que fue para vos", concluyó Mandinha en una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo hacia el arquero.
Finalmente, Martínez logró recuperarse lo suficiente como para defender el arco argentino desde el debut frente a Argelia hasta la final contra España. A lo largo del torneo volvió a ser uno de los pilares del equipo de Lionel Scaloni y, pese al subcampeonato, fue señalado como uno de los futbolistas de mejor rendimiento de la Albiceleste en la final.
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