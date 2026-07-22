La esposa del Dibu Martínez contó el calvario que vivió el arquero antes del Mundial 2026

En ese contexto, Martínez tomó una determinación que marcaría el resto de su temporada. Decidió descartar la operación, apostar por un tratamiento conservador y confiar en llegar a tiempo para defender el arco argentino en el torneo más importante del fútbol. "Tuviste que tomar una de las decisiones más difíciles de tu carrera: confiar en que tu cuerpo sanaría, dejarlo en manos de Dios y creer que lo que tenía que ser, iba a ser", expresó Mandinha, destacando el riesgo que asumió el guardameta al priorizar su presencia en el Mundial.

La recuperación estuvo lejos de ser sencilla. Durante varias semanas convivió con el dolor y con la incertidumbre sobre la evolución de la fractura. Su esposa recordó que atravesó "semanas llenas de radiografías, yesos y noches sin dormir por el dolor constante, incertidumbre y frustración", una situación que lo obligó a modificar por completo su preparación para la competencia.

Cuando la delegación argentina viajó a Estados Unidos para iniciar el Mundial, el arquero todavía no podía entrenarse con normalidad junto al resto del plantel. Mientras sus compañeros realizaban las prácticas grupales, él continuaba con trabajos diferenciados para no comprometer la recuperación del dedo lesionado.

"Todavía no podías entrenar con ellos. Mientras todos se preparaban juntos, vos entrenabas solo. Después de trabajar todo el año para este momento, sé lo difícil que fue para vos", concluyó Mandinha en una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo hacia el arquero.

Finalmente, Martínez logró recuperarse lo suficiente como para defender el arco argentino desde el debut frente a Argelia hasta la final contra España. A lo largo del torneo volvió a ser uno de los pilares del equipo de Lionel Scaloni y, pese al subcampeonato, fue señalado como uno de los futbolistas de mejor rendimiento de la Albiceleste en la final.