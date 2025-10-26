Franco Colapinto, lapidario tras el Gran Premio de México: "Peor no se puede ir"

Pese al mal resultado, el piloto de Pilar se mostró ilusionado con el próximo desafío: el Gran Premio de Brasil, la fecha más cercana a la Argentina en el calendario. “Brasil es el gran premio de casa, así que contento. Va a haber muchos argentinos allá, tengo muchas ganas de disfrutarlo con todos ellos. Ojalá que andemos bien para darles un buen resultado. Lo bueno es que peor no se puede ir. De acá para arriba, ojalá mejoremos un poco”, expresó con sinceridad.