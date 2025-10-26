La reacción de Cristina Kirchner tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas
Fueron varios los militantes que se acercaron a la puerta de la casa de la expresidenta, quien salió al balcón tras conocerse los resultados.
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, que marcaron un gran triunfo de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) y que la tuvieron a Cristina Kirchner reaccionando a los resultados desde el balcón de su casa.
Los argentinos eligieron 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de José Luis Espert y su renuncia a la candidatura de LLA, algo que no le impidió al oficialismo incluso ganar en la provincia de Buenos Aires.
En distrito bonaerense, los libertarios no solo remontaron la paliza que habían sufrido en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, sino que incluso se impusieron por un punto ante la lista de Fuerza Patria encabezada por Jorge Taiana.
Así, LLA se imponía por un punto en Provincia: 41,53% para el partido violeta, contra 40,83% para Fuerza Patria. De esta manera, los libertarios obtenía 17 bancas, una más que el peronismo; mientras que tercero quedó la izquierda, con 5% y dos bancas para la Cámara de Diputados.
En esta línea, y mientras varios militantes se concentraban en la puerta de San José 1111, la expresidenta salió a su balcón no solo a saludar a sus seguidores sino que también se puso a bailar, pese a la derrota, lo que llamó algo de atención.
En horas de la tarde, la exvicepresidenta que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, recibió la visita de Taiana, el principal candidato del peronismo para estos comicios.
Vale recordar que una de las grandes internas que había en el peronismo estaba centrado sobre si desdoblar o no las elecciones bonaerenses, algo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió incluso contra el pedido de Cristina Kirchner, que aseguraba que la estrategia iba a ser contraproducente.
