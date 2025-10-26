La reacción de Cristina Kirchner tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas

cris

En horas de la tarde, la exvicepresidenta que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, recibió la visita de Taiana, el principal candidato del peronismo para estos comicios.

Vale recordar que una de las grandes internas que había en el peronismo estaba centrado sobre si desdoblar o no las elecciones bonaerenses, algo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió incluso contra el pedido de Cristina Kirchner, que aseguraba que la estrategia iba a ser contraproducente.