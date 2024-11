El divertido momento de Franco Colapinto con Alex Albon: "Sos un..."

“Palabras. Palabras locales, oraciones locales”, le explicó Albon y el argentino dijo: “Boludo es la mejor”. El tailandés se mostró confuso por la palabra y no entendía su amplia esencia. Al mismo tiempo, se le complicó la pronunciación, por lo que Franco se la tuvo que deletrear. “¿Qué significa eso? ¿Un idiota, no?”, preguntó Albon. El argentino le respondió entre risas: “Más o menos. No, no, es algo más amable. Es como que lo usás para todo. Es como un amigo también”.

Video: así fue el divertido momento de Franco Colapinto con Alex Albon

“En lugar de amigo, es como, boludo. Interesante, pero con un poco de estupidez”, reflexionó el tailandés. A lo que el pilarense le respondió afirmativamente, en un ida y vuelta que fue mostrado en las redes sociales oficiales de Williams. Antes de esto, la dupla titular de la escudería se enfrentó en un divertido desafío en el estadio de los Vegas Golden Knights, equipo de hockey sobre hielo. Allí, donde al argentino se le escapó la palabra en alguna oportunidad, se impuso en el reto de embocar el disco en el arco desde la mitad de la cancha.

Hace algunas semanas, Colapinto le había dado de probar el mate a Albon, quien ya se está acostumbrando a ser el primer sujeto de pruebas ante las costumbres argentinas. En ese entonces, Franco le contó que toma un litro de la infusión todas las mañanas, lo que dejó sorprendido a su compañero. “Debe ser bueno para tu hidratación, pero ¿te vacía cada vez?”, preguntó el tailandés al enterarse del consumo diario de su colega.

Al mismo tiempo, el argentino le enseñó el ritual de preparación del mate, un paso a paso que hay que seguir al pie de la letra. Sin embargo, Albon empezó a mover la yerba, lo que causó cierta angustia en Franco, quien le advirtió: “¡No, no muevas eso! Esto no se toca porque desacomodás todo”.