El rol clave de Gustavo Alfaro en la llegada de Adam Bareiro a Boca

Desde su llegada al club brasileño, a mediados del año pasado, disputó 31 encuentros, convirtió 11 goles y brindó dos asistencias. Su mejor rendimiento se dio bajo la conducción de Martín Palermo, aunque no logró evitar el descenso a la Serie B.

Ahora, con Thiago Carpini como entrenador, mantenía continuidad y buenos números, pero la chance de jugar en Boca y sostener su lugar en la Selección de Paraguay terminó siendo determinante para concretar su salida rumbo a Brandsen 805.