El rol clave de Gustavo Alfaro en la llegada de Adam Bareiro a Boca
El entrenador influyó en la decisión del delantero para firmar con el Xeneize. El DT de Paraguay le recomendó sumar minutos en Primera para llegar al Mundial.
Adam Bareiro se convirtió en refuerzo de Boca tras una negociación con Fortaleza por US$3.000.000 y detrás de su decisión hubo un protagonista inesperado: Gustavo Alfaro. El DT de Paraguay le sugirió sumar minutos en Primera División para no perder terreno de cara al Mundial 2026.
El Xeneize cerró la incorporación del delantero paraguayo y lo sumará como tercera cara nueva del mercado, luego de Ángel Romero y Santiago Ascacibar. El futbolista arribará al país para realizarse la revisión médica y firmar su contrato, quedando a disposición tras el duelo ante Racing. Detrás de la operación hubo un factor silencioso que terminó inclinando la balanza. Gustavo Alfaro, actual entrenador de la Selección de Paraguay y ex DT del Xeneize, mantuvo una charla determinante con el atacante.
El seleccionador guaraní le transmitió la necesidad de competir en Primera División para sostener sus chances de estar en la próxima Copa del Mundo. Con el descenso de Fortaleza a la Serie B de Brasil, la continuidad del delantero en la élite se veía comprometida. Esa recomendación fue clave para que Bareiro priorizara su regreso al fútbol argentino y aceptara la propuesta de Boca, incluso tras su paso por River. La posibilidad de mantenerse en la órbita de la selección paraguaya pesó en la decisión final.
En los últimos días, antes de que se oficializara su salida, el propio futbolista había señalado: “Tengo la cabeza acá. Fortaleza confió en mí y soy agradecido. Si estoy pasando un buen presente es gracias al club, a la gente y a mis compañeros”. Y agregó: “Cuando el nivel es alto, es bueno que otros equipos se fijen, pero eso se maneja entre clubes y mi representante”.
El presente de Adam Bareiro en Fortaleza
El delantero de 29 años viene de marcar en la victoria 2 a 0 ante Ferroviario por las semifinales del Campeonato Cearense, alcanzando cuatro goles en ocho partidos en lo que va del año. En ese festejo realizó el tradicional Topo Gigio, gesto que fue interpretado como un guiño a Juan Román Riquelme.
Desde su llegada al club brasileño, a mediados del año pasado, disputó 31 encuentros, convirtió 11 goles y brindó dos asistencias. Su mejor rendimiento se dio bajo la conducción de Martín Palermo, aunque no logró evitar el descenso a la Serie B.
Ahora, con Thiago Carpini como entrenador, mantenía continuidad y buenos números, pero la chance de jugar en Boca y sostener su lugar en la Selección de Paraguay terminó siendo determinante para concretar su salida rumbo a Brandsen 805.
