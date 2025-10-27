Rosario Central inauguró un busto de Miguel Ángel Russo y esparció sus cenizas en el Gigante de Arroyito
El club homenajeó al histórico DT con una escultura de bronce junto al estadio y una emotiva ceremonia en la que su familia esparció sus cenizas en el campo de juego.
Este domingo, Rosario Central vivió una jornada cargada de emoción con el homenaje a Miguel Ángel Russo, el histórico entrenador que marcó una época en el club. A metros del Gigante de Arroyito, la institución inauguró un busto de bronce realizado por el escultor Matías Fernández, que lo retrata de traje, elevándose sobre el escudo canalla y la Copa de la Liga Profesional 2023, el único título de Primera División que obtuvo con la Academia Rosarina.
La ceremonia contó con la presencia de la familia de Russo, entre ellos su hijo Nacho, y fue calificada por el club como un “acto íntimo cargado de emoción”. Como parte del homenaje, las cenizas del entrenador fueron esparcidas en distintos sectores del estadio, cumpliendo así uno de sus últimos deseos. “Su recuerdo vivirá en cada rincón del Gigante”, expresaron desde Rosario Central a través de sus redes sociales.
El legado de Miguel Ángel Russo en Rosario Central
A lo largo de más de 35 años de trayectoria, Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en el fútbol argentino, pero su vínculo más profundo fue con Rosario Central, club al que dirigió en cinco etapas diferentes: 1997-1998, 2002-2004, 2009, 2012-2014 y 2023-2024. En total, comandó al equipo en 301 partidos, con 118 victorias, 88 empates y 95 derrotas, cifras que lo convierten en el segundo entrenador con más presencias en la historia del club, solo detrás de Ángel Tulio Zof (608).
En 2013 fue el responsable del regreso de Central a Primera División tras tres años en la B Nacional y, una década más tarde, coronó su ciclo con la conquista de la Copa de la Liga 2023, tras vencer en la final a Platense. El Gigante de Arroyito, testigo de sus gestas y de su última conquista, tiene ahora un espacio eterno para recordar a uno de los entrenadores más queridos y representativos de su historia.
