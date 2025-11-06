La burla de Platense a Argentinos Juniors tras la derrota en la final de la Copa Argentina
El Calamar se mofó del Bicho en redes sociales luego de su derrota por penales ante Independiente Rivadavia y reavivó la histórica enemistad entre ambos clubes.
Argentinos Juniors no logró coronar su destacada campaña en la Copa Argentina 2025, tras caer por penales ante Independiente Rivadavia en una final cargada de emoción y drama disputada en Córdoba. Pero el golpe deportivo no fue el único: apenas culminó la definición, su clásico rival, Platense, aprovechó la oportunidad para lanzar una filosa chicana en redes sociales que desató una ola de comentarios entre los hinchas.
A través de su cuenta oficial en X, el club de Vicente López escribió un mensaje que mezcló ironía y orgullo: “Lo difícil que es llegar a una final y ganarla Campeones 2025”. La publicación, en referencia a la consagración del Calamar en el Torneo Apertura 2025, rápidamente se viralizó y encendió la mecha de la eterna rivalidad con el conjunto de La Paternal. Miles de usuarios compartieron el tuit, generando un sinfín de reacciones entre burlas, reproches y recuerdos de enfrentamientos pasados.
Platense había alcanzado un logro histórico meses atrás al vencer a Huracán en la final del Apertura, lo que significó el primer título de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino. Aquella conquista fue recordada con orgullo por los hinchas, y el club no dejó pasar la oportunidad de remarcarlo justo cuando su vecino padecía la frustración de perder una definición.
Mientras tanto, Independiente Rivadavia celebraba su coronación como nuevo campeón de la Copa Argentina. El equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, se impuso en los penales por 5-2 luego de un 2-2 vibrante en los 90 minutos. La figura fue el arquero Gonzalo Marinelli, quien ingresó por la lesión de Ezequiel Centurión y se convirtió en héroe en la tanda decisiva.
Con este triunfo, la Lepra se sumó al selecto grupo de clubes del interior que levantaron el trofeo, junto a Rosario Central (2018), Patronato (2022) y Central Córdoba (2024). En tanto, el Bicho, que había soñado con cerrar el año con un título, terminó la noche con bronca y el sabor amargo de una oportunidad perdida… y la provocación de su rival de siempre resonando en las redes.
