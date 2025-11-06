La burla de Platense a Argentinos Juniors tras la derrota en la final de la Copa Argentina

A través de su cuenta oficial en X, el club de Vicente López escribió un mensaje que mezcló ironía y orgullo: “Lo difícil que es llegar a una final y ganarla ‍ Campeones 2025”. La publicación, en referencia a la consagración del Calamar en el Torneo Apertura 2025, rápidamente se viralizó y encendió la mecha de la eterna rivalidad con el conjunto de La Paternal. Miles de usuarios compartieron el tuit, generando un sinfín de reacciones entre burlas, reproches y recuerdos de enfrentamientos pasados.