El dramático testimonio del DT de Deportivo Madryn tras el paro cardíaco de su arquero en plena práctica
Cristian Díaz relató los instantes de angustia que se vivieron luego de la descompensación de Mauricio Nievas y destacó la rápida reacción médica.
El fútbol argentino volvió a quedar en shock por un episodio que puso en primer plano la fragilidad humana detrás del deporte profesional. Durante un entrenamiento de pretemporada del Deportivo Madryn, el arquero Mauricio Nievas, de 27 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio que generó momentos de desesperación y conmoción entre sus compañeros, el cuerpo técnico y todo el club.
El dramático episodio fue relatado con crudeza por el entrenador Cristian Díaz, quien no ocultó el impacto emocional que le dejó la situación. Todo ocurrió de manera repentina, en pleno trabajo en el campo. Nievas se desplomó sin previo aviso y comenzó a convulsionar, lo que activó de inmediato la alarma general.
“Mauricio empezó a tener convulsiones y todos nos asustamos y temimos lo peor”, contó el DT en diálogo con DSports Radio, aún conmovido por lo vivido. La escena fue caótica y silenciosa al mismo tiempo, con el plantel paralizado por el miedo. Díaz reconoció que, pese a la experiencia en el ambiente del fútbol, nadie está realmente preparado para enfrentar una situación así.
“Hay que tomar conciencia real de cómo actuar en este tipo de casos, porque a mí me pasó que me asusté y me paralicé”, confesó. Sus palabras reflejaron la dimensión humana del episodio y la sensación de vulnerabilidad que atravesó a todos los presentes.
La diferencia entre la tragedia y el desenlace favorable estuvo en la rápida reacción del cuerpo médico. El club contaba con un desfibrilador en el predio y el personal de salud actuó con profesionalismo y sangre fría. “Nosotros teníamos el desfibrilador en la cancha y eso ayudó a la gran labor del personal médico. Fue un momento muy crítico”, destacó el entrenador, subrayando la importancia de contar con los elementos adecuados.
Nievas fue reanimado en el mismo campo de juego mediante maniobras de RCP y el uso del desfibrilador. Gracias a esa intervención inmediata, logró recuperar los signos vitales antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital Andrés Isola. Allí ingresó directamente a terapia intensiva para ser estabilizado y monitoreado de forma permanente.
Con el paso de las horas, llegaron las noticias alentadoras. El arquero evolucionó favorablemente y pudo recibir la visita de sus compañeros y familiares. “Mauricio está bien y la familia ya está tranquila”, aseguró Díaz, llevando alivio a todo el entorno del club y al fútbol en general, que siguió el caso con atención.
El episodio dejó una enseñanza que el DT remarcó con énfasis: la necesidad de que todos los clubes estén preparados para emergencias médicas. “Estas situaciones se dan en un abrir y cerrar de ojos. Por suerte, el club estaba equipado para afrontarla”, concluyó. El susto fue enorme, pero la rápida reacción permitió que la historia tenga, al menos por ahora, un final esperanzador.
