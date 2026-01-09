El dramático testimonio del DT de Deportivo Madryn tras el paro cardíaco de su arquero en plena práctica

Mauricio Nievas deportivo madryn

Nievas fue reanimado en el mismo campo de juego mediante maniobras de RCP y el uso del desfibrilador. Gracias a esa intervención inmediata, logró recuperar los signos vitales antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital Andrés Isola. Allí ingresó directamente a terapia intensiva para ser estabilizado y monitoreado de forma permanente.

Con el paso de las horas, llegaron las noticias alentadoras. El arquero evolucionó favorablemente y pudo recibir la visita de sus compañeros y familiares. “Mauricio está bien y la familia ya está tranquila”, aseguró Díaz, llevando alivio a todo el entorno del club y al fútbol en general, que siguió el caso con atención.

El episodio dejó una enseñanza que el DT remarcó con énfasis: la necesidad de que todos los clubes estén preparados para emergencias médicas. “Estas situaciones se dan en un abrir y cerrar de ojos. Por suerte, el club estaba equipado para afrontarla”, concluyó. El susto fue enorme, pero la rápida reacción permitió que la historia tenga, al menos por ahora, un final esperanzador.