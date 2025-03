El drástico cambio de seguridad que implementaron con Nicolás Fonseca tras su secuestro

Daniel Fonseca relató la secuencia en diálogo con El Espectador: "Me escribió por FaceTime y cuando vi su rostro, lo noté transformado. Fue un golpe muy duro para él y para nosotros", expresó. El exfutbolista también destacó que la dirigencia, el cuerpo técnico y sus compañeros del club mostraron un gran respaldo hacia su hijo.

image.png

Si bien inicialmente se habló de un asalto, Fonseca padre dejó entrever que hay detalles que no terminan de encajar: "La policía sigue investigando porque hay cosas que no cierran. No fue un robo común", advirtió.

A pesar de lo sucedido, Nicolás mostró una fortaleza admirable y decidió seguir adelante con su compromiso en el equipo. Tres días después del incidente, jugó los 90 minutos en la victoria de León sobre Tijuana, demostrando su entereza: "El técnico le dijo que tenía dos equipos, uno con él y otro sin él, pero Nicolás no dudó en seguir adelante", reveló su padre.

nicolas fonseca 1.jpg

Tras el secuestro, el club y las autoridades implementaron medidas drásticas para garantizar su seguridad. Desde ese mismo día, el ex River cuenta con custodia policial permanente: dos agentes armados lo acompañan a él, su novia y su cocinero en todo momento. "Es una tranquilidad relativa porque se pierde la libertad, pero al menos estamos más seguros", explicó Daniel Fonseca.

Otro de los grandes apoyos que recibió el mediocampista fue el de su compañero James Rodríguez, quien se puso a disposición de inmediato. "James fue a verlo enseguida y le dijo: 'Tranquilo, chaval'. Son gestos que suman mucho en estos momentos", comentó.

Más allá de la difícil situación, el joven volante continúa enfocado en su carrera y en los compromisos con León: "No se puede vivir con miedo todo el tiempo, hay que seguir adelante", concluyó su padre.