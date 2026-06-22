El DT de Austria elogió a Argentina: "Tenemos que mostrar la mejor actuación de mi ciclo"

Más allá de las individualidades, Rangnick también valoró el funcionamiento colectivo del equipo de Scaloni. Según explicó, la principal fortaleza argentina radica en la manera en que utiliza la posesión del balón para generar situaciones de peligro. “Es un equipo al que le gusta tener la pelota, pero no como un fin en sí mismo y para conservarla en su propio campo, sino para jugar rápido en vertical y también para meter de vez en cuando algún pase largo. Y para eso también preparamos a nuestro equipo”, analizó.

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Pese a los elogios, el entrenador dejó en claro que Austria no se presentará como un simple espectador. Por el contrario, considera que este partido representa una oportunidad ideal para demostrar el crecimiento que experimentó el seleccionado europeo durante los últimos años. El técnico entiende que una buena actuación frente al campeón del mundo podría servir como confirmación de que su equipo está listo para competir contra las principales potencias internacionales.

“Mañana tenemos que demostrar que somos uno de los mejores equipos de este Mundial. Y eso significa que tenemos que jugar a un nivel táctico muy alto, pero también que en cuanto a energía y valentía debemos estar al máximo nivel”, sostuvo con firmeza. Finalmente, dejó una reflexión que refleja la magnitud del reto que afrontarán sus dirigidos: “Quizás tengamos que mostrar mañana la mejor actuación que hayamos tenido hasta ahora durante mi ciclo”.

Con esas palabras, Rangnick dejó claro que Austria respeta profundamente a la Scaloneta, pero que también está decidida a competir sin complejos en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026.