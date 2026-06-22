El DT de Austria elogió a Argentina: "Tenemos que mostrar la mejor actuación de mi ciclo"
Ralf Rangnick destacó las virtudes del campeón del mundo, calificó a Lionel Messi como el mejor de todos los tiempos y aseguró que necesitará una actuación extraordinaria para competir de igual a igual.
Austria llega al duelo frente a la Selección Argentina con confianza tras su exitoso debut en el Mundial 2026, aunque también con la certeza de que enfrentará uno de los desafíos más exigentes de toda la competencia. Así lo reconoció su entrenador, Ralf Rangnick, quien analizó al equipo de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al encuentro y dejó una combinación de elogios, respeto y ambición.
El conjunto europeo inició su participación con una convincente victoria sobre Jordania y ahora buscará dar un golpe importante ante el vigente campeón del mundo. Sin embargo, el propio entrenador austríaco admitió que el nivel mostrado por la Albiceleste obliga a una preparación especial y a un rendimiento cercano a la perfección si pretenden obtener un resultado positivo.
Durante su análisis, Rangnick fue especialmente elogioso con las virtudes del seleccionado argentino: “Arranquemos por las debilidades que son más rápidas de contar: encontramos pocas o ninguna en Argentina. Y, en cuanto a las fortalezas, individualmente, por supuesto que están extraordinariamente bien cubiertos”, aseguró, destacando la jerarquía que posee el plantel albiceleste en prácticamente todas sus líneas.
Como era de esperarse, gran parte de sus palabras estuvieron dirigidas hacia Lionel Messi, quien viene de ser la gran figura del debut argentino con un triplete ante Argelia. El entrenador austríaco no escatimó elogios para el capitán argentino y dejó una frase que rápidamente llamó la atención. “Tienen en sus filas al mejor jugador que haya existido jamás”, afirmó, resaltando la influencia que sigue teniendo el rosarino a sus 38 años.
Más allá de las individualidades, Rangnick también valoró el funcionamiento colectivo del equipo de Scaloni. Según explicó, la principal fortaleza argentina radica en la manera en que utiliza la posesión del balón para generar situaciones de peligro. “Es un equipo al que le gusta tener la pelota, pero no como un fin en sí mismo y para conservarla en su propio campo, sino para jugar rápido en vertical y también para meter de vez en cuando algún pase largo. Y para eso también preparamos a nuestro equipo”, analizó.
Pese a los elogios, el entrenador dejó en claro que Austria no se presentará como un simple espectador. Por el contrario, considera que este partido representa una oportunidad ideal para demostrar el crecimiento que experimentó el seleccionado europeo durante los últimos años. El técnico entiende que una buena actuación frente al campeón del mundo podría servir como confirmación de que su equipo está listo para competir contra las principales potencias internacionales.
“Mañana tenemos que demostrar que somos uno de los mejores equipos de este Mundial. Y eso significa que tenemos que jugar a un nivel táctico muy alto, pero también que en cuanto a energía y valentía debemos estar al máximo nivel”, sostuvo con firmeza. Finalmente, dejó una reflexión que refleja la magnitud del reto que afrontarán sus dirigidos: “Quizás tengamos que mostrar mañana la mejor actuación que hayamos tenido hasta ahora durante mi ciclo”.
Con esas palabras, Rangnick dejó claro que Austria respeta profundamente a la Scaloneta, pero que también está decidida a competir sin complejos en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026.
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