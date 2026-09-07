Daniel Vila apuntó contra Nicolás Ramírez: "Es un bandido, no quiero que nos dirija más"

Un antecedente que genera preocupación en Mendoza

Nicolás Ramírez fue designado para dirigir la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes, prevista para noviembre. La designación generó preocupación en el entorno mendocino debido al historial del árbitro con el conjunto platense en definiciones.

Según los antecedentes mencionados, Ramírez estuvo al frente de tres finales disputadas por Estudiantes y el equipo terminó ganando las tres. Se trata de la Copa Argentina 2023 frente a Defensa y Justicia, la Copa de la Liga 2024 ante Platense y la definición del Clausura 2025 contra Racing. En ese contexto, la dirigencia de Independiente Rivadavia observa con especial atención la designación para una final que tendrá un valor importante para la institución.

El antecedente con Alfredo Berti

El malestar con Ramírez no comenzó ahora. Uno de los episodios más recordados ocurrió en noviembre del año pasado, cuando Alfredo Berti fue expulsado durante un encuentro frente a Argentinos Juniors. En aquella oportunidad, el entrenador reaccionó luego de que el árbitro le indicara que guardara silencio.

La situación terminó con una fuerte discusión entre ambos y una serie de insultos que Berti le dirigió al juez. "¿Silencio? Sos un botón, te cagaría a trompadas, no tenés vergüenza, maleducado de mierda. Hijo de mil puta, te voy a ir a buscar a tu casa, la concha de tu madre", le dijo en aquel momento.

Vila también había apuntado contra Ramírez en X

La bronca del presidente de Independiente Rivadavia no quedó limitada a sus declaraciones posteriores al partido. Antes de hablar ante los medios, había utilizado su cuenta de X para cuestionar tanto a Ramírez como a Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje.

Aunque la publicación fue eliminada posteriormente, el contenido trascendió y reflejó el mismo tono que posteriormente utilizó frente a los periodistas. "@nicolas ramirez y @federicobeligoy hoy no les voy a decir todo lo que pienso de ustedes. Dejo para la próxima decirles que son dos bandidos. Y ustedes saben por qué se los digo. Saludos", había escrito.