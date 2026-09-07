Daniel Vila apuntó contra Nicolás Ramírez: "Es un bandido, no quiero que nos dirija más"
El presidente de la Lepra mendocina cuestionó duramente el arbitraje en el Monumental tras la derrota y pidió que el juez no vuelva a dirigir al equipo.
La derrota de Independiente Rivadavia frente a River dejó mucho más que preocupación por la situación del equipo en la Tabla Anual. Después del 3-1 sufrido en el Estadio Monumental, Daniel Vila, presidente de la institución mendocina, protagonizó un fuerte descargo contra Nicolás Ramírez, árbitro del encuentro, a quien responsabilizó por varias de las decisiones tomadas durante el partido.
El máximo dirigente de la Lepra no apuntó contra el plantel de Alfredo Berti. Por el contrario, destacó el rendimiento de los futbolistas pese al resultado adverso y concentró toda su bronca en la actuación arbitral. Una vez finalizado el encuentro, en los pasillos del Monumental, Vila fue contundente al referirse al juez.
"No quiero que nos dirija más, es un bandido", expresó el dirigente, en una frase que rápidamente tomó repercusión luego del encuentro. Su postura dejó en claro el profundo malestar existente con Ramírez, especialmente por antecedentes recientes que, según entiende la dirigencia mendocina, perjudicaron a Independiente Rivadavia.
La fuerte crítica de Daniel Vila al árbitro Nicolás Ramírez
Vila explicó que su enojo no estaba relacionado con lo realizado por los jugadores durante el partido ante la Banda: "No con los jugadores, que jugaron un partidazo", aclaró antes de volver a cargar contra el arbitraje. Luego sostuvo: "El árbitro es un bandido. Si miramos la Copa Argentina, que es de público conocimiento, y cómo inclinó la cancha, no quiero que nos dirija más".
La referencia del mandatario de Independiente Rivadavia está vinculada a los antecedentes que la institución mantiene con el árbitro. La relación entre ambas partes ya había quedado marcada por distintos episodios y volvió a quedar expuesta después del partido disputado en Núñez. El enojo adquiere todavía mayor relevancia porque Ramírez tendrá participación en un partido importante para la Lepra en los próximos meses.
Un antecedente que genera preocupación en Mendoza
Nicolás Ramírez fue designado para dirigir la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes, prevista para noviembre. La designación generó preocupación en el entorno mendocino debido al historial del árbitro con el conjunto platense en definiciones.
Según los antecedentes mencionados, Ramírez estuvo al frente de tres finales disputadas por Estudiantes y el equipo terminó ganando las tres. Se trata de la Copa Argentina 2023 frente a Defensa y Justicia, la Copa de la Liga 2024 ante Platense y la definición del Clausura 2025 contra Racing. En ese contexto, la dirigencia de Independiente Rivadavia observa con especial atención la designación para una final que tendrá un valor importante para la institución.
El antecedente con Alfredo Berti
El malestar con Ramírez no comenzó ahora. Uno de los episodios más recordados ocurrió en noviembre del año pasado, cuando Alfredo Berti fue expulsado durante un encuentro frente a Argentinos Juniors. En aquella oportunidad, el entrenador reaccionó luego de que el árbitro le indicara que guardara silencio.
La situación terminó con una fuerte discusión entre ambos y una serie de insultos que Berti le dirigió al juez. "¿Silencio? Sos un botón, te cagaría a trompadas, no tenés vergüenza, maleducado de mierda. Hijo de mil puta, te voy a ir a buscar a tu casa, la concha de tu madre", le dijo en aquel momento.
Vila también había apuntado contra Ramírez en X
La bronca del presidente de Independiente Rivadavia no quedó limitada a sus declaraciones posteriores al partido. Antes de hablar ante los medios, había utilizado su cuenta de X para cuestionar tanto a Ramírez como a Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje.
Aunque la publicación fue eliminada posteriormente, el contenido trascendió y reflejó el mismo tono que posteriormente utilizó frente a los periodistas. "@nicolas ramirez y @federicobeligoy hoy no les voy a decir todo lo que pienso de ustedes. Dejo para la próxima decirles que son dos bandidos. Y ustedes saben por qué se los digo. Saludos", había escrito.
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