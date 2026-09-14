Atento Boca y Racing: peligra la sede para el cruce de Copa Argentina por la Selección Argentina
El Estadio Mario Alberto Kempes era la principal opción. Sin embargo, un inminente amistoso del equipo de Lionel Scaloni cambiaría los planes.
El cruce entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina está pactado para el próximo domingo 27 de septiembre. Con la meta de meterse entre los cuatro mejores del certamen federal y dejar en el camino a un rival directo, todo apuntaba a que la cita se desarrollaría en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Pese a ser el escenario predilecto por infraestructura y capacidad, la sede comenzó a correr serio peligro en las últimas horas.
Boca vs. Racing por Copa Argentina, el Estadio Kempes y el amistoso de la Selección Argentina
La complicación no responde a un problema del torneo local, sino al calendario del combinado nacional. La Selección Argentina disputará un compromiso amistoso ante Bolivia en el propio recito cordobés. Si bien la presentación del conjunto de Lionel Scaloni está prevista para el miércoles 30 de septiembre, la logística del evento, el acondicionamiento del campo de juego y la puesta a punto de los operativos de seguridad obligarían a mudar el clásico entre el Xeneize y la Academia.
Ante esta superposición de fechas y requerimientos organizativos, las autoridades del torneo ya evalúan alternativas. Salvo un giro inesperado antes del anuncio oficial, el duelo de eliminación directa abandonará suelo cordobés para mudarse a otra provincia que cuente con un estadio con el aforo y la seguridad necesarios.
Cabe recordar que el equipo de la Ribera guarda un antecedente inmediato y positivo en tierras cordobesas: viene de clasificar a esta instancia tras derrotar por penales a Vélez en el Kempes, en aquel emotivo cruce de octavos de final. Por su parte, la Selección abrirá su ventana de partidos en Córdoba para luego emprender viaje hacia Buenos Aires, donde disputará dos encuentros más frente a seleccionados africanos en el Estadio Monumental.
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