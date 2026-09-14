Atento Boca y Racing: peligra la sede para el cruce de Copa Argentina por la Selección Argentina

El cruce entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina está pactado para el próximo domingo 27 de septiembre. Con la meta de meterse entre los cuatro mejores del certamen federal y dejar en el camino a un rival directo, todo apuntaba a que la cita se desarrollaría en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Pese a ser el escenario predilecto por infraestructura y capacidad, la sede comenzó a correr serio peligro en las últimas horas.