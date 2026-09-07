Pablo Dóvalo confirmó su retiro del arbitraje profesional a los 50 años: "Los ciclos terminan"

La noticia se dio a conocer luego del empate entre Vélez y Estudiantes de La Plata en Liniers, encuentro que contó con varias acciones discutidas sobre el campo de juego. "En diciembre me retiro, sí. Tengo 50 años. Todo culmina en algún momento, los ciclos terminan. Estoy transitando los últimos partidos de la mejor manera", sentenció el colegiado en un mano a mano con la transmisión televisiva, donde reflexionó sobre el desgaste de la profesión y el tiempo que recuperará para compartir junto a sus seres queridos.