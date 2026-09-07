Pablo Dóvalo confirmó su retiro del arbitraje profesional a los 50 años: "Los ciclos terminan"
El experimentado juez del fútbol argentino anunció que colgará el silbato en diciembre al finalizar la temporada 2026, tras una extensa trayectoria que incluye un costado laboral poco conocido.
El fútbol argentino perderá a una de sus caras más conocidas en el ámbito arbitral al cierre del presente año. Tras semanas agitadas en las que estuvo en el ojo de la tormenta por arbitrajes cuestionados, Pablo Dóvalo confirmó que le pondrá punto final a su carrera profesional en diciembre, coincidiendo con la conclusión de la temporada 2026.
La noticia se dio a conocer luego del empate entre Vélez y Estudiantes de La Plata en Liniers, encuentro que contó con varias acciones discutidas sobre el campo de juego. "En diciembre me retiro, sí. Tengo 50 años. Todo culmina en algún momento, los ciclos terminan. Estoy transitando los últimos partidos de la mejor manera", sentenció el colegiado en un mano a mano con la transmisión televisiva, donde reflexionó sobre el desgaste de la profesión y el tiempo que recuperará para compartir junto a sus seres queridos.
Pablo Dóvalo, el retiro del fútbol argentino y sus números en Primera División
El camino del réferi nacido el 12 de mayo de 1976 y adherido a la Asociación Argentina de Árbitros tuvo un largo recorrido en las categorías del Ascenso y Reserva antes de dar el salto definitivo a la máxima categoría. Su debut oficial en la Primera División se produjo en 2017 y, desde aquel momento hasta la actualidad, acumuló un total de 172 compromisos dirigidos como juez principal. En ese lapso disciplinario, exhibió 723 tarjetas amarillas, mostró 53 rojas y sancionó 60 penales, desempeñándose además en reiteradas ocasiones como encargado del VAR y cuarto árbitro.
A la par de su extensa labor con el silbato, el bonaerense guarda una faceta profesional poco difundida fuera del ámbito deportivo: se desempeñó durante años como diseñador gráfico. Sin embargo, en el último tramo de su recorrido no estuvo exento de polémicas arbitrales. Además del reciente duelo en el Estadio José Amalfitani, el colegiado venía de quedar bajo la lupa tras impartir justicia en el cruce entre Boca y Lanús, donde el equipo visitante protestó con dureza una infracción de Leonel Flores sobre Sasha Marcich que consideraron merecedora de expulsión.
Con el anuncio ya concretado, Dóvalo transita sus últimas designaciones oficiales en la Liga Profesional antes de dejar definitivamente las tarjetas al término del certamen.
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