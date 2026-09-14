Gran racha de Huracán contra los grandes: solo perdió tres de sus últimos 23 partidos

Las tres derrotas que sufrió hasta el día de hoy

Aunque la estadística general es contundente, el Globo sí sufrió tres caídas ante equipos grandes durante estos 23 partidos. La primera fue contra Boca, por 2-1 en La Bombonera, en febrero de 2025.

Algunos meses después llegó la segunda derrota, esta vez frente a Racing, que se impuso 2-0 en el Ducó en septiembre de ese mismo año.

La caída más reciente se produjo ante River, por 2-1 en Parque Patricios, en marzo de 2026. Ese partido marcó además el debut de Eduardo Coudet al frente del conjunto millonario.

Tres triunfos consecutivos ante los grandes

El presente inmediato de Huracán también potencia la estadística. El equipo llega con tres victorias consecutivas ante rivales grandes, una seguidilla que comenzó en el Apertura 2026.

Primero, el Globo derrotó 3-2 a Boca en La Bombonera, en los octavos de final del certamen. Luego volvió a celebrar contra San Lorenzo, esta vez con un triunfo por 2-0 correspondiente al Clausura.

El tercer capítulo de la serie fue el reciente 2-1 sobre Racing en el Tomás Adolfo Ducó, resultado que además profundizó el mal momento de la Academia en el torneo.

Los últimos 23 partidos de Huracán contra los grandes