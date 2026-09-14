Gran racha de Huracán contra los grandes: solo perdió tres de sus últimos 23 partidos
El Globo venció 2-1 a Racing en el Tomás Adolfo Ducó y volvió a demostrar su fortaleza frente a los cinco equipos más importantes del fútbol argentino.
Huracán atraviesa un momento destacado cuando se enfrenta a los denominados cinco grandes del fútbol argentino. La victoria por 2-1 sobre Racing, conseguida este domingo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, le permitió extender una estadística que refleja la solidez del equipo de Parque Patricios en este tipo de partidos.
Con el triunfo ante la Academia, Huracán solamente perdió tres de sus últimos 23 encuentros frente a Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo. La racha comenzó hace casi tres años y se mantiene vigente pese a los distintos cambios de entrenadores y planteles que atravesó el conjunto quemero.
El inicio de la racha de Huracán
El punto de partida de esta serie se produjo el 30 de septiembre de 2023, cuando Huracán empató 1-1 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la séptima fecha de la Copa de la Liga.
Desde aquel encuentro, el Globo construyó una particular supremacía ante su clásico rival. En los siete enfrentamientos posteriores, no volvió a perder contra San Lorenzo, con cuatro empates y tres victorias.
La estadística también es favorable frente a Independiente. Huracán permanece invicto ante el Rojo durante este período: consiguió dos empates y una victoria. Incluso, uno de esos empates tuvo un desenlace favorable para el equipo de Parque Patricios, ya que posteriormente se impuso en los penales y avanzó a las semifinales del Apertura 2025.
Las tres derrotas que sufrió hasta el día de hoy
Aunque la estadística general es contundente, el Globo sí sufrió tres caídas ante equipos grandes durante estos 23 partidos. La primera fue contra Boca, por 2-1 en La Bombonera, en febrero de 2025.
Algunos meses después llegó la segunda derrota, esta vez frente a Racing, que se impuso 2-0 en el Ducó en septiembre de ese mismo año.
La caída más reciente se produjo ante River, por 2-1 en Parque Patricios, en marzo de 2026. Ese partido marcó además el debut de Eduardo Coudet al frente del conjunto millonario.
Tres triunfos consecutivos ante los grandes
El presente inmediato de Huracán también potencia la estadística. El equipo llega con tres victorias consecutivas ante rivales grandes, una seguidilla que comenzó en el Apertura 2026.
Primero, el Globo derrotó 3-2 a Boca en La Bombonera, en los octavos de final del certamen. Luego volvió a celebrar contra San Lorenzo, esta vez con un triunfo por 2-0 correspondiente al Clausura.
El tercer capítulo de la serie fue el reciente 2-1 sobre Racing en el Tomás Adolfo Ducó, resultado que además profundizó el mal momento de la Academia en el torneo.
Los últimos 23 partidos de Huracán contra los grandes
- 1-1 vs. San Lorenzo
- 2-1 vs. River
- 0-0 vs. Independiente
- 0-0 vs. San Lorenzo
- 1-0 vs. River
- 1-1 vs. San Lorenzo
- 0-0 vs. Racing
- 1-1 vs. River
- 1-0 vs. Independiente
- 0-0 vs. Boca
- 1-2 vs. Boca
- 2-0 vs. San Lorenzo
- 1-0 vs. Racing
- 0-0 (6-5) vs. Independiente
- 1-0 vs. Boca
- 0-0 vs. San Lorenzo
- 0-2 vs. Racing
- 1-0 vs. San Lorenzo
- 1-2 vs. River
- 0-0 vs. Racing
- 3-2 vs. Boca
- 2-0 vs. San Lorenzo
- 2-1 vs. Racing
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario