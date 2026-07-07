El DT de Egipto hizo el gesto antirracismo y acusó al árbitro de favorecer a la Selección Argentina

Si bien el gesto realizado al abandonar el estadio coincidió con el símbolo del protocolo antirracismo de la FIFA, el entrenador no explicó públicamente si hacía referencia a un supuesto episodio de discriminación o si buscaba denunciar otra situación relacionada con el desarrollo del partido.

La controversia escaló rápidamente y la FIFA inició una investigación para determinar el contexto del gesto y establecer si existió algún incidente que justifique la activación del protocolo correspondiente. Las declaraciones de Hassan también fueron respaldadas por algunos integrantes de la delegación egipcia. Uno de los jugadores del plantel sostuvo que el arbitraje condicionó el desarrollo del encuentro y alimentó la polémica tras la clasificación de Argentina.