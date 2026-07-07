El DT de Egipto hizo el gesto antirracismo y acusó al árbitro de favorecer a la Selección Argentina
Hossam Hassan estalló luego de la derrota por 3-2 ante la Selección argentina, cuestionó duramente el arbitraje, dejó un polémico gesto vinculado al protocolo antirracismo de la FIFA.
La histórica remontada de la Selección argentina frente a Egipto, que le permitió avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, dejó una fuerte polémica una vez terminado el partido. El entrenador del conjunto africano, Hossam Hassan, apuntó contra el árbitro francés François Letexier, insinuó que benefició al equipo de Lionel Scaloni y protagonizó un gesto que rápidamente generó repercusión.
Mientras se retiraba del campo de juego, el técnico cruzó los brazos formando una "X", la señal oficial que la FIFA utiliza dentro de su protocolo para denunciar posibles episodios de racismo o discriminación. Las imágenes se viralizaron de inmediato y abrieron todo tipo de interpretaciones sobre el mensaje que intentó transmitir.
Más tarde, durante la conferencia de prensa, Hassan fue muy crítico con la actuación del juez del encuentro y aseguró que su equipo fue perjudicado por varias decisiones arbitrales.
"Hemos sufrido una gran injusticia. El árbitro tomó decisiones que cambiaron el partido", expresó el entrenador, visiblemente molesto por la eliminación de Egipto después de haber estado dos goles arriba en el marcador.
Entre los principales reclamos, el DT cuestionó un gol anulado a su equipo, un penal que consideró no sancionado sobre Mohamed Salah y distintas intervenciones del VAR durante el complemento. Además, deslizó que el seleccionado argentino había recibido un trato favorable en las decisiones más importantes del encuentro.
Si bien el gesto realizado al abandonar el estadio coincidió con el símbolo del protocolo antirracismo de la FIFA, el entrenador no explicó públicamente si hacía referencia a un supuesto episodio de discriminación o si buscaba denunciar otra situación relacionada con el desarrollo del partido.
La controversia escaló rápidamente y la FIFA inició una investigación para determinar el contexto del gesto y establecer si existió algún incidente que justifique la activación del protocolo correspondiente. Las declaraciones de Hassan también fueron respaldadas por algunos integrantes de la delegación egipcia. Uno de los jugadores del plantel sostuvo que el arbitraje condicionó el desarrollo del encuentro y alimentó la polémica tras la clasificación de Argentina.
Temas
Te puede interesar
Así fue el descontrolado festejo de la Selección Argentina en el vestuario tras la épica remontada ante Egipto
Las Más Leídas
Dejá tu comentario