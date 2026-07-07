Antonela Roccuzzo celebró la victoria de Argentina ante Egipto con una tierna foto junto a sus hijos
La esposa de Lionel Messi compartió una imagen desde el estadio junto a Thiago, Mateo y Ciro, y dejó un emotivo mensaje tras el triunfo de la Selección.
Tras la victoria de la Selección Argentina frente a Egipto, Antonela Roccuzzo volvió a demostrar su apoyo incondicional al equipo liderado por Lionel Messi con un emotivo posteo en sus redes sociales.
Desde uno de los palcos del Mercedes-Benz Stadium, también conocido como Atlanta Stadium, la rosarina publicó una foto junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, todos luciendo la camiseta albiceleste con el orgullo que los caracteriza mientras disfrutaban del encuentro que tuvo con el corazón en la boca a todos los argentinos. Como ocurre en cada presentación importante de Messi, la familia dijo presente para acompañarlo desde las tribunas.
Junto a la imagen, Antonela expresó toda su emoción por el triunfo con un breve pero contundente mensaje: “Vamos Argentina @leomessi ya no quedan palabras ”, junto a un emoji de corazón blanco y otro celeste.
La publicación rápidamente cosechó dos millones de “Me gusta” y miles de comentarios de fanáticos que celebraron tanto la victoria de la Selección como el apoyo constante de la familia del capitán argentino.
Una vez más, Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en una noche especial para la Albiceleste y compartió con sus seguidores la felicidad por un nuevo paso adelante del seleccionado argentino, estar entre los ocho mejores del mundo.
Antonela Roccuzzo dejó ver su ansiedad en la dramática clasificación de la Selección Argentina
Antes de que comenzara el duelo por los octavos de final del Mundial 2026, todas las miradas se posaron en Antonela Roccuzzo, quien volvió a acompañar a Lionel Messi desde las tribunas. Como ocurre en cada presentación del capitán argentino, asistió al estadio junto a toda su familia y dejó ver la ansiedad que se vivía en la previa del encuentro frente a Egipto.
La esposa del astro argentino se frotaba las manos esperando ansiosa que los equipos ingresen al campo de juego siendo una gran cábala. En el palco también están sus hijos: Thiago, Mateo y Ciro, además de toda la familia del capitán argentino para hacerle el aguante como en cada encuentro.
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