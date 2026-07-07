Antonela Roccuzzo celebró la victoria de Argentina ante Egipto con una tierna foto junto a sus hijos

Antonela Roccuzzo dejó ver su ansiedad en la dramática clasificación de la Selección Argentina

Antes de que comenzara el duelo por los octavos de final del Mundial 2026, todas las miradas se posaron en Antonela Roccuzzo, quien volvió a acompañar a Lionel Messi desde las tribunas. Como ocurre en cada presentación del capitán argentino, asistió al estadio junto a toda su familia y dejó ver la ansiedad que se vivía en la previa del encuentro frente a Egipto.

La esposa del astro argentino se frotaba las manos esperando ansiosa que los equipos ingresen al campo de juego siendo una gran cábala. En el palco también están sus hijos: Thiago, Mateo y Ciro, además de toda la familia del capitán argentino para hacerle el aguante como en cada encuentro.