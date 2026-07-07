Los récords que ya rompió Lionel Messi en el Mundial 2026 y las marcas históricas que todavía puede alcanzar

El rosarino se convirtió en uno de los pocos futbolistas que alcanzó las seis participaciones mundialistas. Comparte esa marca con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, aunque el arquero mexicano no sumó minutos en varias de esas ediciones.

Más partidos y más minutos en la historia del Mundial

Messi ya era el jugador con más encuentros disputados en Copas del Mundo y continúa ampliando esa ventaja. Lo mismo ocurre con el récord de minutos jugados, otra estadística que seguirá creciendo mientras Argentina avance en el torneo.

Ocho partidos consecutivos marcando

Con su gol en los octavos de final, el capitán argentino llegó a ocho encuentros consecutivos convirtiendo en Mundiales, superando el récord que compartían Just Fontaine y Jairzinho. La racha comenzó en Qatar 2022 y continúa vigente en esta edición.

Más victorias en la historia de los Mundiales

Otra marca que ya le pertenece es la de futbolista con mayor cantidad de triunfos en la Copa del Mundo. Superó el registro del alemán Miroslav Klose y sigue ampliándolo partido tras partido.

Gol en todas las instancias de un Mundial

Gracias al tanto convertido en la fase de 16avos de final, Messi se transformó en el primer jugador en anotar en todas las rondas posibles de una Copa del Mundo, desde la fase de grupos hasta la final, incluyendo la nueva instancia incorporada con el formato de 48 selecciones.

Los récords que todavía puede romper

Si Argentina continúa avanzando en el Mundial, Messi todavía tiene varias marcas históricas al alcance.

La primera tiene que ver con las finales disputadas. El rosarino ya jugó las definiciones de Brasil 2014 y Qatar 2022. Si la Selección vuelve a llegar al partido decisivo, alcanzará a Pelé, Cafú, Ronaldo, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski, los futbolistas con tres finales mundialistas en sus carreras.

Además, seguirá ampliando sus propios récords de partidos, minutos y victorias en la historia de la competencia, registros que ya le pertenecen y que podrían quedar todavía más lejos para las próximas generaciones.

Por otra parte, cada gol que convierta aumentará su ventaja como máximo artillero de la historia de los Mundiales, una marca que parecía imposible de alcanzar hasta esta edición.