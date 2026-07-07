Locura en el vestuario de la Selección Argentina: sonó el hit del Mundial 2026

Sin embargo, el momento más alto del video y el que verdaderamente revolucionó a las redes sociales llegó sobre el cierre de la filmación. Los referentes del equipo lideraron la entonación de una nueva canción que ya se venía gestando entre los fanáticos en las plataformas digitales y que este martes recibió el "bautismo oficial" por parte de los propios protagonistas bajo el nombre de "La cuarta estrella".

Con la música al palo y la mística ganadora totalmente renovada, la Scaloneta demostró que el hambre de gloria sigue intacto.

El vestuario ya dictó su sentencia: el grupo está más fuerte que nunca y la nueva banda sonora ya empezó a sonar con fuerza de cara al trascendental choque del próximo sábado 11 de julio en Kansas City. La ilusión del bicampeonato viaja con música propia.