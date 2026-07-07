Locura en el vestuario de la Selección Argentina: sonó el hit del Mundial 2026
Tras el dramático triunfo ante Egipto, la cuenta oficial de la Albiceleste encendió las redes sociales al mostrar la intimidad de la celebración del plantel.
El sufrimiento del final se transformó en una fiesta total puertas adentro. Minutos después de que la Selección Argentina sellara su épico y agónico pase a los cuartos de final del Mundial 2026, la tensión del campo de juego mutó en un desahogo ensordecedor dentro del vestuario nacional.
Para alegría de los millones de hinchas que siguieron el partido al borde del infarto, la cuenta oficial de la Selección (@Argentina) pateó el tablero digital al publicar un video exclusivo de los festejos privados del plantel en el vestuario.
En las imágenes, que en cuestión de segundos recolectaron millones de reproducciones y likes, se puede observar la tremenda comunión del grupo comandado por Lionel Scaloni.
Con bombos improvisados, heladeritas a modo de percusión y camisetas revoleadas por el aire, los futbolistas saltaron y cantaron descontrolados, dejando en claro el enorme valor anímico que significó sacar adelante un partido tan complejo.
Clásicos de cancha y el nuevo hit de la Selección Argentina
El festejo íntimo no solo sirvió para liberar la adrenalina acumulada, sino que funcionó como el escenario ideal para reactivar los hits que marcan a fuego el folclore del seleccionado. En el inicio del clip, se lo ve a todo el plantel unido en un solo grito entonando con orgullo el clásico de clásicos: "¡Que lo llevan adentro, como lo llevo yo!", un mensaje directo al corazón del hincha argentino.
Sin embargo, el momento más alto del video y el que verdaderamente revolucionó a las redes sociales llegó sobre el cierre de la filmación. Los referentes del equipo lideraron la entonación de una nueva canción que ya se venía gestando entre los fanáticos en las plataformas digitales y que este martes recibió el "bautismo oficial" por parte de los propios protagonistas bajo el nombre de "La cuarta estrella".
Con la música al palo y la mística ganadora totalmente renovada, la Scaloneta demostró que el hambre de gloria sigue intacto.
El vestuario ya dictó su sentencia: el grupo está más fuerte que nunca y la nueva banda sonora ya empezó a sonar con fuerza de cara al trascendental choque del próximo sábado 11 de julio en Kansas City. La ilusión del bicampeonato viaja con música propia.
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