El dueño del clásico de Rosario: la histórica paternidad de Miguel Ángel Russo sobre Newell's

Esa fortaleza de visitante le da aún más valor al récord del entrenador: muchas veces se espera que el local tenga ventaja, pero Russo ha logrado neutralizar ese efecto o imponerse aún fuera del Gigante.

Más allá de los resultados, las estadísticas avalan la idea de que este clásico es uno de los partidos en los que Russo “no suele fallar”: su marca invicta, su capacidad de gestión emocional y táctica en momentos de tensión, junto con históricas victorias abultadas o ajustadas, componen una narrativa de dominio sostenido. La “paternidad” ante Newell’s no es casualidad: fue producto de experiencia, estrategia, confianza y prestigio.