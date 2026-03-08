El dueño de Inter Miami reveló cuánto gana Lionel Messi por año y sorprendió con una cifra millonaria

Sin embargo, el informe oficial de salarios de la MLS de 2025 muestra una cifra considerablemente menor. Según esos registros, el salario anual del argentino ronda los 12 millones de dólares. La diferencia se explica por varias cláusulas especiales incluidas en el contrato firmado cuando llegó al club en 2023. Entre ellas aparece un acuerdo que le otorga al futbolista un porcentaje de la valoración del Inter Miami, lo que incrementa significativamente sus ingresos totales.