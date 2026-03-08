El dueño de Inter Miami reveló cuánto gana Lionel Messi por año y sorprendió con una cifra millonaria
Jorge Mas aseguró que Lionel Messi percibe entre 70 y 80 millones de dólares anuales en Inter Miami si se suman todos los acuerdos de su contrato.
El dueño de Inter Miami, Jorge Mas, reveló detalles del contrato de Lionel Messi y aseguró que el capitán de la Selección argentina gana entre 70 y 80 millones de dólares por año. El empresario destacó el impacto del rosarino en la MLS y afirmó que “vale cada centavo”.
En diálogo con Bloomberg, el reconocido empresario aseguró que el rosarino percibe entre 70 y 80 millones de dólares por año si se suman todos los beneficios incluidos en su contrato. “Vale cada centavo que le pagamos”, afirmó en la entrevista al destacar el impacto deportivo y comercial que generó el campeón del mundo desde su arribo a la MLS.
Sin embargo, el informe oficial de salarios de la MLS de 2025 muestra una cifra considerablemente menor. Según esos registros, el salario anual del argentino ronda los 12 millones de dólares. La diferencia se explica por varias cláusulas especiales incluidas en el contrato firmado cuando llegó al club en 2023. Entre ellas aparece un acuerdo que le otorga al futbolista un porcentaje de la valoración del Inter Miami, lo que incrementa significativamente sus ingresos totales.
Cuando Messi firmó con la franquicia estadounidense, el club estaba valuado en alrededor de 550 millones de dólares, pero actualmente su valor superaría los 1.300 millones.
El acuerdo económico que potencia los ingresos
Aunque el club nunca confirmó oficialmente el monto exacto de esa participación, diferentes estimaciones indican que podría representar cerca de 60 millones de dólares para el futbolista. Ese esquema explica por qué existe una gran diferencia entre el salario que aparece en los documentos oficiales de la liga y el ingreso total que percibe el capitán argentino.
Mas también remarcó que el respaldo de grandes marcas resulta clave para sostener este tipo de contratos en el fútbol actual: “La razón por la que necesito patrocinadores, y patrocinadores de clase mundial, es porque los jugadores son caros”, explicó el empresario.
