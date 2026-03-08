Xavi reveló que Lionel Messi tenía acordado volver al Barcelona tras el Mundial 2022: ¿qué frenó la operación?

En una entrevista con La Vanguardia, Xavi sorprendió al revelar que el acuerdo estaba prácticamente cerrado. “¡Leo estaba fichado!”, aseguró. El exmediocampista explicó que el primer contacto con el capitán de la Selección argentina se produjo a comienzos de 2023: “En enero de aquel año lo contactamos y él me dijo que tiene ilusión de volver. Hablamos hasta el mes de marzo y le dije: ‘Bueno. Cuando tú me des el ok, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente’”, relató.