Xavi reveló que Lionel Messi tenía acordado volver al Barcelona tras el Mundial 2022: ¿qué frenó la operación?
El actual entrenador aseguró que el 10 estaba “fichado” para regresar al Barcelona en 2023, pero Joan Laporta decidió cancelar la operación.
El paso de Lionel Messi por Barcelona dejó una huella imborrable y, según reveló Xavi Hernández, existió una posibilidad muy concreta de que el rosarino regresara al club tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022. El exentrenador y exjugador del conjunto catalán contó que el regreso del argentino estaba muy avanzado durante los primeros meses de 2023, cuando el futbolista todavía militaba en Paris Saint-Germain.
En una entrevista con La Vanguardia, Xavi sorprendió al revelar que el acuerdo estaba prácticamente cerrado. “¡Leo estaba fichado!”, aseguró. El exmediocampista explicó que el primer contacto con el capitán de la Selección argentina se produjo a comienzos de 2023: “En enero de aquel año lo contactamos y él me dijo que tiene ilusión de volver. Hablamos hasta el mes de marzo y le dije: ‘Bueno. Cuando tú me des el ok, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente’”, relató.
Según Xavi, las conversaciones avanzaron con normalidad y la dirigencia del club incluso comenzó a negociar el contrato con el entorno del jugador: “El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga”, explicó. Sin embargo, el proyecto se terminó cayendo por una decisión del propio Joan Laporta. “Pero es el presidente el que lo tira todo para atrás”, aseguró el español.
El motivo por el que Joan Laporta frenó el regreso de Lionel Messi a Barcelona
Xavi también desmintió versiones que circulaban en aquel momento sobre problemas económicos o exigencias contractuales del entorno del jugador: “Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira”, afirmó. En ese sentido, reveló cuál habría sido el argumento que recibió de parte del mandatario: “Laporta me dijo textualmente que si volvía, Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”, contó.
El exentrenador también relató que la comunicación con el jugador se cortó repentinamente cuando la operación dejó de avanzar: “Luego, de repente, Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer”, explicó.
Según Xavi, el regreso del astro argentino formaba parte de un proyecto especial que el club quería impulsar en plena reconstrucción institucional. “Futbolísticamente no había dudas, a nivel económico nos íbamos a Montjuïc e íbamos a hacer un Last Dance como el de Jordan. Estaba todo preparado”, concluyó.
