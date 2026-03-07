Claudia Villafañe defendió a Lionel Messi por su visita a Donald Trump: "Se mueve por instinto"

Por otra parte, reflexionó sobre la forma de actuar y las presiones externas: "Creo que se mueve por instinto, por lo que él siente que tiene que hacer. Creo que todos nos tenemos que mover así, sin pensar. A veces es más difícil porque todo el mundo opina. Opinan y se creen que tienen la razón también. Pasa mucho en las redes", concluyó.

En la entrevista con Radio La Red, indagaron a Claudia sobre su vínculo con Messi y su familia. "Si me lo encuentro, lo saludo. Recuerdo que estábamos en Miami y Benja (el nieto) lo quiso conocer, con los amigos. Fuimos a la concentración, nos recibió, le presentó a todos los jugadores. Espectacular. Benja estaba enloquecido. Benja sí tiene más relación por su papá. El Mundial lo vivió como uno más de ellos. Él entró dentro de la cancha, estuvo con la familia. Inolvidable", evocó.

Luego, aprovechó para elogiar a Antonela Roccuzzo y dejar en claro que no busca comparaciones. "Antonela es una reina, es divina. Se empezó a mostrar un poco más como ella, independientemente de decir, bueno, soy yo. Empezó a hacer como un camino. Yo creo que no necesita que yo le diga nada, porque hasta ahora se manejó espectacular, la gente la respeta un montón. Siempre uno ocupa el lugar 'al lado de' y lleva una vida espectacular acompañando a Leo, y ahora siendo ella misma y pudiendo mostrarse también como es".