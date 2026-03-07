Claudia Villafañe defendió a Lionel Messi por su visita a Donald Trump: "Se mueve por instinto"
La viuda de Diego Maradona salió en defensa del crack rosarino tras su visita a la Casa Blanca.
La visita del plantel del Inter Miami a la Casa Blanca, incluido Lionel Messi, y el homenaje que en cierta manera le brindó al equipo Donald Trump —metido de lleno en guerrear allí donde puede—, generó polémica en los medios y en las redes sociales.
Como se sabe, se trató de una visita protocolar a raíz del título de la liga estadounidense que obtuvieron Las Garzas, en la cual el mandatario de los Estados Unidos pretendía felicitarlos. Y, de paso, sacarse fotos para mejorar, si eso es posible, su alicaída imagen en un año signado por los conflictos que desata el republicano pero también por las venideras elecciones de medio tiempo.
De ahí la polémica que da la vuelta al mundo, pero especialmente en suelo argentino, donde muchos hinchas intuyen que el 10 de la Selección pudo haber tomado partido, políticamente hablando, provocando críticas y felicitaciones, según se esté de un lado u otro de la “grieta” global.
La exesposa Diego Maradona, Claudia Villafañe, conoce como nadie las repercusiones mediáticas que pueden traer las decisiones que toma una figura tan relevante como Lionel Messi. En las últimas horas, la mamá de Dalma y Giannina, sorprendió a todos al defender al actual 10 de la Selección argentina tras la polémica visita a la Casa Blanca y su encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la guerra en Medio Oriente: "Está en un lugar que puede decidir sin tener que pensar en qué va a decir el otro", expresó.
La empresaria y productora bancó al capitán de Inter Miami y esgrimió sus argumentos en medio del revuelo: "La gente es así, hay gente que le va a gustar y gente que no le va a gustar. Yo creo que él está en un lugar que puede decidir sin tener que pensar en qué va a decir el otro. Creo que siempre fue así. Nunca pensó en lo que va a decir la otra persona o la gente que lo quiere o no lo quiere", continuó.
Por otra parte, reflexionó sobre la forma de actuar y las presiones externas: "Creo que se mueve por instinto, por lo que él siente que tiene que hacer. Creo que todos nos tenemos que mover así, sin pensar. A veces es más difícil porque todo el mundo opina. Opinan y se creen que tienen la razón también. Pasa mucho en las redes", concluyó.
En la entrevista con Radio La Red, indagaron a Claudia sobre su vínculo con Messi y su familia. "Si me lo encuentro, lo saludo. Recuerdo que estábamos en Miami y Benja (el nieto) lo quiso conocer, con los amigos. Fuimos a la concentración, nos recibió, le presentó a todos los jugadores. Espectacular. Benja estaba enloquecido. Benja sí tiene más relación por su papá. El Mundial lo vivió como uno más de ellos. Él entró dentro de la cancha, estuvo con la familia. Inolvidable", evocó.
Luego, aprovechó para elogiar a Antonela Roccuzzo y dejar en claro que no busca comparaciones. "Antonela es una reina, es divina. Se empezó a mostrar un poco más como ella, independientemente de decir, bueno, soy yo. Empezó a hacer como un camino. Yo creo que no necesita que yo le diga nada, porque hasta ahora se manejó espectacular, la gente la respeta un montón. Siempre uno ocupa el lugar 'al lado de' y lleva una vida espectacular acompañando a Leo, y ahora siendo ella misma y pudiendo mostrarse también como es".
