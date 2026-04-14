El duro informe arbitral de Zunino complica a Marcos Rojo tras su expulsión ante River

Ahora, el Tribunal de Disciplina deberá determinar la sanción correspondiente, que podría ser severa teniendo en cuenta la gravedad de los hechos. La combinación entre la agresión física y los insultos agrava el panorama para Rojo, que podría enfrentar varias fechas de suspensión. El episodio dejó una marca negativa en una noche ya complicada para la Academia, que además sufrió en lo futbolístico ante su clásico rival.

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