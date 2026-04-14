El duro informe arbitral de Zunino complica a Marcos Rojo tras su expulsión ante River
El árbitro Sebastián Zunino detalló los insultos del defensor en su descargo y el jugador podría recibir una sanción ejemplar.
La polémica expulsión de Marcos Rojo en el partido entre Racing y River sigue generando repercusiones, ahora con la difusión del informe arbitral que deja al defensor en una situación comprometida de cara a una posible sanción. El documento presentado por el árbitro Sebastián Zunino expone con crudeza los dichos del futbolista tras ver la tarjeta roja, en un contexto de alta tensión durante el encuentro disputado en Avellaneda.
"Sos un hijo de mil puta. ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la concha de tu madre, cagón de mierda", le expresó Rojo al juez, según consta en el informe oficial. Estas palabras podrían derivar en una dura sanción por parte del Tribunal de Disciplina, que analizará tanto la agresión previa como la conducta posterior del jugador.
El partido ya había comenzado de manera adversa para el defensor, quien tuvo responsabilidad en el gol inicial de Facundo Colidio para el Millonario. Además, había sido amonestado tras protestar en el final del primer tiempo junto al entrenador Gustavo Costas por un supuesto penal no sancionado.
En el complemento, la situación se agravó. Rojo protagonizó una agresión sin pelota sobre Lucas Martínez Quarta, lo que derivó en su expulsión tras la intervención del VAR. A partir de ese momento, el defensor perdió el control y se produjo el fuerte cruce verbal con el árbitro.
El informe también menciona a Francisco Bersce, ayudante de campo de Costas, quien fue expulsado por reiterar insultos hacia la terna arbitral, incluyendo un "hijo de puta" dirigido al cuarto árbitro.
Ahora, el Tribunal de Disciplina deberá determinar la sanción correspondiente, que podría ser severa teniendo en cuenta la gravedad de los hechos. La combinación entre la agresión física y los insultos agrava el panorama para Rojo, que podría enfrentar varias fechas de suspensión. El episodio dejó una marca negativa en una noche ya complicada para la Academia, que además sufrió en lo futbolístico ante su clásico rival.
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