Marcos Rojo y un historial que se repite: cuántas veces fue expulsado ante River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1569083570274140160?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Terminó con diez! Marcos Rojo lo fue mal arriba contra De la Cruz y vio la roja directa en el #Superclásico.#SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/lt9O63BAvx — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 11, 2022

Marcos Rojo y historial cargado de expulsiones en su carrera

Más allá del ámbito local, Rojo arrastra un historial extenso de tarjetas rojas. A lo largo de su carrera fue expulsado en 13 ocasiones: 5 veces con Sporting Lisboa, 4 con Boca, 2 con Racing, 1 con Spartak Moscú y 1 con la Selección Argentina. Con la camiseta de Racing, además, ya había sido expulsado en el plano internacional: vio la roja ante Peñarol en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, lo que le valió dos fechas de suspensión y le impidió disputar la serie siguiente.

La última expulsión ante River no solo volvió a dejar en evidencia un patrón en su comportamiento dentro de la cancha, sino que además condicionó a su equipo en un partido clave, en el que los detalles terminaron marcando la diferencia.