Marcos Rojo y un historial que se repite: cuántas veces fue expulsado ante River
El futbolista volvió a ser expulsado ante el Millonario y ya suma tres rojas frente al equipo de Núñez en el torneo local, en un historial que preocupa a la Academia.
Marcos Rojo vivió una noche para el olvido en el clásico entre Racing y River en el Cilindro de Avellaneda. El defensor quedó marcado por un error en el primer gol del Millonario y terminó de complicar a su equipo con una expulsión que dejó a la Academia con diez jugadores en el tramo final del partido.
Cuando el equipo de Gustavo Costas empujaba en busca del empate, Rojo protagonizó una acción insólita dentro del área rival. En medio de un forcejeo y lejos de la pelota, lanzó un golpe contra Lucas Martínez Quarta que derivó en su expulsión tras la intervención del VAR.
Las rojas de Marcos Rojo ante River en el torneo local
El dato que más llama la atención es que tres de las cuatro expulsiones que el defensor sufrió en el torneo local fueron justamente ante River. Antes de esta, ya había visto la roja en dos ocasiones cuando vestía la camiseta de Boca.
La primera ocurrió el 3 de octubre de 2021 en el Monumental, en un Superclásico que terminó 2-1 a favor del Millonario. Aquella vez fue expulsado por doble amarilla a los 16 minutos del primer tiempo, tras infracciones contra Braian Romero y Agustín Palavecino.
La segunda fue el 11 de septiembre de 2022, en La Bombonera, durante la victoria de Boca por 1-0. En ese encuentro vio la roja directa por un fuerte planchazo sobre Nicolás De la Cruz en los minutos finales. La otra expulsión en el torneo local fue en 2024, también con Boca, en la derrota 1-0 frente a Platense.
Marcos Rojo y historial cargado de expulsiones en su carrera
Más allá del ámbito local, Rojo arrastra un historial extenso de tarjetas rojas. A lo largo de su carrera fue expulsado en 13 ocasiones: 5 veces con Sporting Lisboa, 4 con Boca, 2 con Racing, 1 con Spartak Moscú y 1 con la Selección Argentina. Con la camiseta de Racing, además, ya había sido expulsado en el plano internacional: vio la roja ante Peñarol en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, lo que le valió dos fechas de suspensión y le impidió disputar la serie siguiente.
La última expulsión ante River no solo volvió a dejar en evidencia un patrón en su comportamiento dentro de la cancha, sino que además condicionó a su equipo en un partido clave, en el que los detalles terminaron marcando la diferencia.
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